Klasični bolonjeze sos koji uvek uspeva: Recept za savršenu pastu kao iz italijanskog restorana!

Bogat, aromatičan i dugo krčkan bolonjeze sos pravi je dokaz da strpljenje u kuhinji donosi najukusnije rezultate – idealan za porodični ručak ili večeru koja ostavlja utisak.

Bolonjeze je jedno od najpoznatijih jela italijanske kuhinje, a njegova tajna nije u komplikovanim sastojcima, već u sporom kuvanju i pažljivo izbalansiranim ukusima. Ovaj sos se savršeno slaže sa špagetama, tagliatelama ili bilo kojom pastom koja može da zadrži bogat umak.

Za pripremu su vam potrebni: 500 g mlevenog mesa (mešavina junetine i svinjetine), jedna veća glavica crnog luka, dva čena belog luka, jedna šargarepa, jedan štapić celera (po želji), 400 g pelata ili pasiranog paradajza, 2 kašike koncentrata paradajza, maslinovo ulje, so, biber i malo suvog origana ili bosiljka.

Priprema počinje sitnim seckanjem luka, šargarepe i celera, koji se kratko dinstaju na maslinovom ulju dok ne omekšaju i puste aromu. Ovaj korak je ključan jer daje osnovu ukusa celom sosu. Zatim se dodaje mleveno meso koje se prži dok ne dobije lepu, zlatno-smeđu boju i ne izgubi sirovu strukturu.

Kada je meso gotovo, dodaje se beli luk i kratko se promeša, a zatim i koncentrat paradajza koji se kratko zapržava kako bi pustio punu aromu. Nakon toga se ubacuju pelati ili pasirani paradajz, začini i po potrebi malo vode, pa se sve ostavlja da lagano krčka najmanje 30 do 60 minuta. Upravo dugotrajno krčkanje daje bolonjeze sosu njegovu prepoznatljivu gustinu i dubinu ukusa. Povremeno mešanje sprečava da se zalepi, a istovremeno omogućava da se svi sastojci sjedine u bogat, mirisan sos.

Na kraju se bolonjeze servira preko sveže kuvane testenine i po želji pospe parmezanom. Rezultat je klasično jelo koje nikada ne izlazi iz mode i koje uvek deluje kao siguran izbor kada želite nešto zasitno, domaće i punog ukusa.

Autor: S.Paunović