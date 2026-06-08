GURMANSKI SPEKTAKL ZA PET MINUTA: Napravite savršeno grilovano povrće sa dresingom od slanine po receptu slavnog šefa!

Kada vrhunski kulinarski šefovi odluče da spoje lagano baštensko povrće i bogate, tradicionalne ukuse, nastaju jela koja se pamte. Predstavljamo vam recept za grilovano povrće sa dresingom (vinegretom) od slanine, pravo iz hit kuvara "Chasing the Gator" autora Ajzaka Tupsa i Dženifer V. Koul.

Ovaj recept je idealan balans – dobijate eksploziju prepoznatljivog, bogatog ukusa slaninice, dok osnova jela ostaje lagana, sveža i savršena za tople dane.

Sastojci:

Za grilovano povrće:

2 tikvice (isečene na kolutove ili trake)

1 veća crvena paprika (isečena na šire trake)

1 glavica crvenog luka (isečena na četvrtine)

100g špargli ili mladih mahuna

2 kašike maslinovog ulja

So i krupno mleveni crni biber (po ukusu)

Za pikantni dresing od slanine:

4 trake kvalitetne, mesnate slanine (iseckane na kockice)

1 manja šalot papričica ili crni luk (sitno seckan)

2 kašike jabukovog sirćeta

1 kašičica Dižon senfa

1 kašika sitno seckanog svežeg peršuna

Malo soli i bibera

Priprema:

1. Korak – Priprema dresinga (Srce ovog jela):



U manjem tiganju na srednjoj vatri propržite kockice slanine dok ne postanu potpuno hrskave (oko 5-7 minuta). Kada je gotova, rešetkastom kašikom izvadite slaninu na tanjir sa ubrusom, ali masnoću od prženja obavezno sačuvajte u tiganju.

U tu toplu masnoću dodajte sitno seckani luk i dinstajte ga oko 2 minuta da omekša. Sklonite tiganj sa vatre, pa žicom za mućenje lagano umešajte jabukovo sirće i Dižon senf dok ne dobijete glatku, povezanu emulziju. Na kraju posolite, pobiberite i ubacite hrskavu slaninicu i peršun.

2. Korak – Grilovanje povrća:

Sve pripremljeno povrće stavite u veliku činiju, prelijte maslinovim uljem, posolite i pobiberite, pa dobro promešajte rukama da svaki komad bude prekriven. Zagrejte gril tiganj (ili roštilj) na jaku vatru. Pecite povrće u naletima, oko 3 do 4 minuta sa svake strane, dok ne dobije one prepoznatljive tamne šare od grila, ali pazite da ostane malo hrskavo ("al dente").

3. Korak – Serviranje:

Toplo grilovano povrće poređajte na veliki tanjir za serviranje, a potom ga bogato prelijte toplim dresingom od slanine. Jelo možete služiti odmah kao toplu salatu, lagani ručak ili kao vrhunski prilog uz neko glavno jelo.

Prijatno!



Autor: D.S.