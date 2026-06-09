Mirka Vasiljević objavila recept za idealni letnji ručak: Vitaminska bomba na kašiku, vole je i deca

Recept Mirke Vasiljević za kremasti potaž od brokolija biće favorit mnogih, posebno zbog sastojka koji obogaćuje ukus i daje mu teksturu koju ćete obožavati. Poznata glumica i majka četvoro dece još jednom dokazuje da zdravi obroci mogu da se spreme brzo i lako.

Njen tajni kulinarski trik krije se u savršenoj kombinaciji povrća i krckavih plodova koji daju neverovatnu gustinu.

Ova vitaminska bomba idealna je za sve koji žele lagan, a izuzetno hranljiv ručak na kašiku.

Sastojci:

• brokoli

• crni i beli luk

• šargarepa

• bujon

• indijski orah

• miks začina

• parmezan

Priprema potaža:

Povrće očistite, iseckajte i prodinstajte na malo maslinovog ulja. Dodajte indijski orah i biljni bujon, a zatim izmiksajte štapnim mikserom kada povrće bude dovoljno mekano.

Jelo jednostavno za pripremu, ukusno i bogato vlaknima, a idealno za lagani letnji ručak.

Dan počinje zdravim obrokom koji košta 500 dinara

Podsetimo, dan Mirka Vasiljević počinje pažljivo biranim obrokom koji joj daje energiju za sve izazove koji je očekuju. S obzirom na ubrzan tempo života i brojne porodične i poslovne obaveze, glumica vodi računa da njen doručak bude hranljiv, ali i jednostavan za pripremu.

Prvi obrok u danu kod Mirke je bogat proteinima, jer joj upravo takva kombinacija namirnica pruža dugotrajan osećaj sitosti i stabilnu energiju. Ipak, pored nutritivne vrednosti, važan faktor je i brzina – doručak mora biti gotov za svega nekoliko minuta.

Za njen jutarnji obrok potrebno je svega 8 sastojka, ali recept ostavlja prostor za kreativnost. Ovog puta Mirka je osnovu dodatno obogatila sastojcima po sopstvenom ukusu, pokazujući da i najjednostavniji obrok može postati mali kulinarski ritual, a sve ukupno ne košta više od 500 dinara.

Autor: D .T.