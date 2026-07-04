Letnja pita kojoj niko ne može da odoli: Hrskava spolja, sočna iznutra i gotova za manje od sat vremena!

Savršen spoj tikvica, sira i tankih kora pravi je izbor za lagani ručak, večeru ili piknik tokom toplih letnjih dana.

Kada temperature porastu, retko ko želi teška i komplikovana jela. Upravo zato pita sa tikvicama i sirom postaje jedan od omiljenih letnjih recepata – lagana je, ukusna i podjednako dobra dok je topla ili potpuno ohlađena. Odlično se slaže uz čašu jogurta ili sezonsku salatu od paradajza i krastavca.

Tikvice su među najzastupljenijim namirnicama leta, a zbog svog blagog ukusa lako se kombinuju sa različitim vrstama sireva i začina. Ova pita ne zahteva mnogo vremena ni kulinarskog iskustva, pa će uspeti i onima koji se tek upuštaju u pripremu domaćih peciva.

Sastojci:

- 500 g tankih kora za pitu- 2 srednje tikvice- 300 g sitnog belog sira- 3 jaja- 200 ml jogurta- 100 ml ulja- 1 prašak za pecivo- So po ukusu- Biber- Svež ili sušeni mirođija (po želji)- Susam za posipanje

Priprema:

Tikvice operite i izrendajte, zatim ih blago posolite i ostavite desetak minuta da puste višak tečnosti. Dobro ih ocedite. U većoj posudi umutite jaja, dodajte jogurt, ulje, izmrvljeni sir, prašak za pecivo, biber i mirođiju, pa na kraju umešajte oceđene tikvice. Vatrostalnu posudu ili pleh premažite uljem. Ređajte po dve kore, premažite ih pripremljenim nadevom, pa postupak ponavljajte dok ne potrošite sav materijal. Poslednje kore premažite sa malo ulja i pospite susamom kako bi pita dobila lepu, hrskavu koricu.

Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 35 do 40 minuta, odnosno dok pita ne dobije zlatno-smeđu boju. Ostavite je desetak minuta da se prohladi pre sečenja, a zatim poslužite uz hladan jogurt, kiselo mleko ili sezonsku salatu. Ova pita je jednako ukusna i sutradan, zbog čega je idealan izbor za poneti na posao, izlet ili plažu.

Autor: S.Paunović