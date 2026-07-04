Krofne iz rerne punjene kremom: Mekane i slasne, a spremaju se lako i bez ulja

Ako ste ljubitelj domaćih krofni, ali želite lakšu varijantu bez prženja u dubokom ulju, ovaj recept je pravi izbor. Krofne se peku u rerni, ostaju neverovatno mekane i vazdušaste, a u sredini ih krije bogato čokoladno punjenje.
Priprema je jednostavna, bez mnogo nereda u kuhinji, pa su idealne za doručak, popodnevnu užinu ili uz šoljicu omiljene kafe ili čaja.
Sastojci:
Za testo:
- 500 g brašna
- 300 ml toplog mleka
- 3 žumanca
- 100 g otopljenog maslaca
- 10 g suvog kvasca
- 25 g šećera
- pola kašičice soli
- 10 g vanilin šećera
Za punjenje:
- čokoladni krem
Za završnicu:
- prah šećer
Priprema:
U toplo mleko umešajte šećer, vanilin šećer i suvi kvasac. Ostavite desetak minuta da kvasac zapeni i aktivira se.
U posudu sipajte nadošli kvasac, dodajte žumanca, so i istopljeni maslac. Brašno dodajte postepeno i mesite dok ne dobijete glatko, elastično testo koje se ne lepi.
Oblikujte testo u loptu, pokrijte ga kuhinjskom krpom i ostavite na toplom mestu oko sat vremena, odnosno dok ne udvostruči zapreminu.
Od čokoladnog krema napravite manje kuglice i stavite ih u zamrzivač. Tako će punjenje ostati kompaktno i lakše ćete napuniti krofne.
Testo podelite na jednake delove. Svaki deo rastanjite rukom, u sredinu stavite kuglicu krema, pažljivo zatvorite ivice i oblikujte okruglu krofnu.
Krofne poređajte na pleh obložen papirom za pečenje, tako da spoj bude sa donje strane. Pokrijte ih i ostavite još oko 20 minuta da odmore.
Pre pečenja premažite ih tankim slojem mleka, a zatim ih pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 15 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.
Kada se malo prohlade, obilno ih pospite prah šećerom i poslužite dok su još tople i mekane.
Umesto čokoladnog krema možete koristiti džem, vanila fil, krem od pistaća ili neki drugi omiljeni nadev.
Autor: Marija Radić