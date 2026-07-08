RAMEN KAO IZ AZIJSKOG RESTORANA! Ovaj recept sa kuvanom teletinom osvaja na prvi zalogaj – bogat ukus i miris koji oduševljava!

Spoj nežne teletine, aromatične supe i rezanaca pravi je izbor za ručak koji će oduševiti celu porodicu.

Ako volite jela na kašiku koja su istovremeno zasitna i puna ukusa, ramen sa kuvanom teletinom odličan je izbor. Dugo kuvana supa, mekano meso i pažljivo odabrani dodaci stvaraju obrok koji podseća na specijalitete iz azijskih restorana, a lako se priprema i kod kuće.

Sastojci:

-500 g kuvane teletine (od buta ili plećke), isečene na tanke kriške-1,5 l goveđe ili teleće supe- 2 kašike soja sosa- 1 kašika susamovog ulja- 1 kašičica sveže narendanog đumbira- 2 čena belog luka- 250 g ramen rezanaca- 2 kuvana jaja- 150 g šampinjona- 2 mlada luka- Šaka svežeg spanaća ili pak čoja- So i biber po ukusuSusam za posipanje (po želji)

U šerpu sipajte supu, dodajte soja sos, susamovo ulje, sitno seckani beli luk i narendani đumbir. Kuvajte desetak minuta na umerenoj temperaturi kako bi se svi ukusi sjedinili. Dodajte isečene šampinjone i kuvajte još nekoliko minuta, a zatim ubacite spanać da tek blago omekša.

Ramen rezance skuvajte prema uputstvu sa pakovanja, procedite ih i kratko isperite toplom vodom. Tako će ostati elastični i neće previše upiti tečnost iz supe. Kuvanu teletinu kratko zagrejte u supi kako bi ostala sočna i upila dodatnu aromu.

U duboke činije rasporedite rezance, prelijte ih vrelom supom i dodajte kriške teletine. Na vrh stavite prepolovljeno kuvano jaje, seckani mladi luk i pospite susamom. Po želji možete dodati nekoliko kapi ljutog ulja ili čili pahuljice za intenzivniji ukus.

Ovaj ramen je odličan način da iskoristite kuvanu teletinu i pretvorite je u potpuno novo jelo. Kombinacija mirisne supe, mekanog mesa, rezanaca i svežeg povrća pruža savršen balans ukusa, zbog čega će se ovaj recept sigurno naći među omiljenima u vašoj kuhinji.

Autor: S.Paunović