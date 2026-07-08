KREMASTA ČORBA OD BROKOLIJA KOJU ĆETE PRAVITI CELE GODINE! Gotova je za pola sata, a puna je ukusa i vitamina!

Savršen izbor za lagan, hranljiv i ukusan obrok koji će prijati celoj porodici.

Kada želite brz, zdrav i zasitan ručak, čorba od brokolija je pravi izbor. Njena kremasta tekstura, blaga aroma i bogatstvo vitamina čine je idealnim jelom tokom cele godine. Priprema je jednostavna, a uz nekoliko osnovnih sastojaka dobićete obrok koji će vas prijatno zagrejati i dugo držati sitima.

Sastojci:

- 1 veća glavica brokolija- 1 glavica crnog luka- 2 čena belog luka- 1 srednji krompir1 šargarepa- 1 l povrtnog ili pilećeg bujona- 150 ml pavlake za kuvanje- 2 kašike maslinovog ulja ili putera- So i biber po ukusuPrstohvat muskatnog oraščića (po želji)- Svež peršun za dekoraciju

Na zagrejanom ulju ili puteru propržite sitno seckani crni i beli luk dok ne omekšaju. Dodajte šargarepu isečenu na kolutove i krompir na kockice, pa kratko propržite. Zatim sipajte bujon i kuvajte desetak minuta, dok krompir ne počne da omekšava.

Brokoli podelite na manje cvetove i ubacite u šerpu. Kuvajte još sedam do deset minuta, tek toliko da omekša, ali da zadrži svoju karakterističnu zelenu boju. Kada je povrće kuvano, usitnite ga štapnim mikserom ili u blenderu dok ne dobijete glatku i kremastu teksturu.

U izmiksanu čorbu dodajte pavlaku za kuvanje, promešajte i kratko zagrejte, vodeći računa da ne provri. Začinite solju, biberom i po želji dodajte prstohvat muskatnog oraščića koji će dodatno naglasiti aromu. Poslužite uz prepečen hleb, domaće krutone ili malo rendanog tvrdog sira.

Čorba od brokolija odličan je način da u ishranu unesete više povrća bez mnogo vremena provedenog u kuhinji. Lagana je, hranljiva i dovoljno zasitna da bude samostalan obrok, a podjednako će prijati i odraslima i najmlađima. Kada jednom isprobate ovaj recept, lako bi mogao da postane redovan gost na vašoj trpezi.

Autor: S.Paunović