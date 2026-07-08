Recept za pogaču bez kvasca koja uspeva i početnicima: Mekana i vazdušasta - osvaja na prvi zalogaj

Ako želite svežu, toplu pogaču, a nemate vremena za dugo čekanje da testo naraste ili za pripremu s kvascem, ovaj recept je odlično rešenje.

Za pripremu ove pogače umesto kvasca koriste se jogurt i prašak za pecivo. Njihova kombinacija omogućava da testo brzo naraste, bez dugog odmaranja. Tako se dobija mekana, vazdušasta pogača koja uspeva i onima koji nemaju mnogo iskustva u pripremi peciva.

Sastojci:

3 šolje pšeničnog brašna (tip 400 ili 500)

200 ml jogurta

1 kesica praška za pecivo (12 g)

1 kašičica soli

2 do 3 kašike ulja

Tradicionalna pogača

Priprema:

Najpre pomešajte brašno, prašak za pecivo i so kako bi se svi suvi sastojci ravnomerno rasporedili. Dodajte jogurt i ulje, pa viljuškom ili rukom kratko sjedinite sastojke. Testo će biti mekano i blago lepljivo, što je sasvim normalno. Važno je da ga ne mesite dugo. Preterano mešenje razvija gluten, zbog čega pecivo može postati tvrđe i žilavije. Prebacite testo na pobrašnjenu površinu, oblikujte pogaču i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 do 200 stepeni oko 20 do 30 minuta, odnosno dok ne dobije lepu zlatnu boju.

Autor: A.A.