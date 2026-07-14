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Sočan losos na žaru sa rukolom i čeri paradajzom: Lagan obrok pun ukusa koji se sprema za manje od 30 minuta!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Savršena kombinacija hrskave salate, aromatičnog lososa i jednostavnog preliva idealna je za ručak ili laganu večeru.

Ako tražite obrok koji je istovremeno ukusan, zdrav i brz za pripremu, losos na žaru sa svežom salatom pravi je izbor. Bogat je proteinima i omega-3 masnim kiselinama, a u kombinaciji sa rukolom, zelenom salatom i sočnim čeri paradajzom pruža osvežavajući spoj ukusa koji će zadovoljiti i najprobirljivija nepca.

Sastojci:

- 2 fileta lososa (oko 180–200 g po komadu)- 100 g rukole1 glavica zelene salate- 200 g čeri paradajza- 2 kašike maslinovog uljasok od pola limuna- 1 čen belog luka (sitno iseckan ili izgnječen)- so i sveže mleveni crni biber po ukusu- po želji nekoliko listića svežeg bosiljka ili peršuna

Losos prvo posolite i pobiberite, premažite sa malo maslinovog ulja i dodajte beli luk. Ostavite da odstoji desetak minuta kako bi upio arome. Zatim ga pecite na dobro zagrejanom gril tiganju ili roštilju oko četiri do pet minuta sa svake strane, u zavisnosti od debljine fileta. Riba treba da dobije lepu zlatnu koricu spolja, dok iznutra ostane mekana i sočna.

Foto: Pixabay.com

Za to vreme pripremite salatu. Operite rukolu i zelenu salatu, ocedite ih i stavite u veću činiju. Dodajte prepolovljen čeri paradajz, pa sve prelijte mešavinom maslinovog ulja, limunovog soka, prstohvata soli i bibera. Lagano promešajte kako bi se sastojci ravnomerno sjedinili. Pečeni losos poslužite preko ili pored sveže salate, a po želji dodajte još nekoliko kapi limunovog soka i listiće bosiljka ili peršuna za dodatnu aromu. Uz ovo jelo odlično se slažu integralni hleb, kuvani mladi krompir ili grilovano povrće.

Ovaj jednostavan recept idealan je za dane kada želite hranljiv obrok bez dugog zadržavanja u kuhinji. Spoj sočnog lososa i svežeg povrća pruža dovoljno energije, a istovremeno ostavlja osećaj lakoće, zbog čega je savršen izbor tokom toplijih dana.

Autor: S.Paunović

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