Zaboravite na meso u toplim letnjim danima! Ovaj vegan burger sa pečurkama osvaja ukusom, a tajna je u kremastom sosu!

Sočne pečurke, sveže povrće, topljeni biljni sir i domaći vegan sos čine obrok kojem će se rado vraćati čak i najveći ljubitelji klasičnih burgera.

Vegan burger od pečuraka odličan je izbor za sve koji žele laganiji, ali podjednako ukusan obrok. Velike pečurke tokom pečenja postaju neverovatno sočne, a u kombinaciji sa hrskavom zelenom salatom, paradajzom, krastavcem i kremastim sosom stvaraju savršen spoj ukusa. Poslužen uz hrskavi pomfrit, ovaj burger lako može da postane omiljeni ručak ili večera.

Sastojci (za 2 burgera):

Za burger:

- 2 zemičke za burger- 4 velike pečurke (portobelo ili šampinjoni većeg prečnika)- 2 listića veganskog sira- nekoliko listova zelene salate- 1 veći paradajz- 1 manji krastavac- 2 kašike maslinovog ulja- 1 kašičica dimljene mlevene paprike- 1 kašičica belog luka u prahuso i biber po ukusu

Za kremasti vegan sos:

- 4 kašike veganskog majoneza- 1 kašika senfa- 1 kašičica javorovog sirupa ili agavinog sirupa- 1 kašičica limunovog soka- 2 kisela krastavčića sitno iseckana- prstohvat bibera

Za pomfrit:

- 500 g krompira- 2 kašike ulja- so- malo dimljene paprike i belog luka u prahu

Krompir isecite na štapiće, začinite uljem, solju, dimljenom paprikom i belim lukom u prahu, pa ga pecite u rerni zagrejanoj na 220 stepeni oko 35 do 40 minuta, uz jedno okretanje na polovini pečenja. Pomfrit treba da dobije zlatnu boju i hrskavu koricu. Pečurkama uklonite drške, premažite ih maslinovim uljem i začinite solju, biberom, dimljenom paprikom i belim lukom u prahu. Pecite ih na gril tiganju ili roštilju četiri do pet minuta sa svake strane. Pred kraj pečenja preko svake pečurke stavite listić veganskog sira i poklopite tiganj na minut kako bi se sir lepo otopio. U međuvremenu pripremite sos tako što ćete sjediniti veganski majonez, senf, javorov sirup, limunov sok i sitno seckane kisele krastavčiće. Dobro promešajte dok ne dobijete glatku, kremastu smesu.

Zemičke kratko zagrejte na suvom tiganju ili u rerni. Donji deo premažite obilnim slojem sosa, dodajte zelenu salatu, pečurku sa otopljenim veganskim sirom, kolutove paradajza i krastavca, pa završite još jednim slojem sosa i gornjim delom zemičke.

Poslužite burger uz vruć, hrskav pomfrit i dodatnu porciju kremastog sosa. Ovaj obrok dokazuje da za bogat ukus nije potrebno meso – dovoljno je nekoliko kvalitetnih sastojaka i dobra kombinacija začina.

Autor: S.Paunović