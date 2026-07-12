Zaboravite kupovne sosove: Ovaj domaći paradajz sos pretvara običnu pastu u jelo kojem ćete se vraćati iznova i iznova!

Tajna nije u skupim sastojcima, već u pravom redosledu pripreme. Uz nekoliko jednostavnih trikova dobićete bogat, mirisan i svilenkast sos koji se savršeno slaže sa svakom vrstom testenine.

Dobar paradajz sos ne traži komplikovane recepte, već kvalitetne sastojke i malo strpljenja. Osnova svakog vrhunskog sosa jesu zreli paradajz ili pelat, maslinovo ulje, beli luk i nekoliko listova svežeg bosiljka. Upravo ta jednostavna kombinacija omogućava da prirodna slatkoća paradajza dođe do punog izražaja.

Priprema počinje zagrevanjem maslinovog ulja, na kojem se kratko proprži sitno seckani beli luk, vodeći računa da ne potamni jer bi mogao da postane gorak. Zatim se dodaje usitnjeni pelat ili svež oljušten paradajz, prstohvat soli, malo bibera i po želji kašičica šećera ako je paradajz kiseliji. Sos se kuva na laganoj vatri između 30 i 45 minuta, kako bi višak tečnosti ispario, a ukusi postali intenzivniji.

Mnogi profesionalni kuvari ističu da je upravo završni korak ono što pravi razliku. Nekoliko listova svežeg bosiljka dodaje se tek pred kraj kuvanja, dok se komadić hladnog putera ili nekoliko kapi kvalitetnog maslinovog ulja umešaju neposredno pre serviranja. Na taj način sos dobija baršunastu teksturu i bogatiji ukus.

Još jedan trik koji vredi isprobati jeste da se kuvana pasta prebaci direktno u tiganj sa sosom, uz jednu do dve kutlače vode u kojoj se kuvala testenina. Skrob iz vode povezuje sos i pastu u savršenu celinu, pa će svaki zalogaj biti pun ukusa, umesto da sos ostane na dnu tanjira.

Ovakav domaći paradajz sos odličan je izbor ne samo za špagete, već i za lazanje, njoke, raviole ili kao osnova za picu. Može da se pripremi u većoj količini i zamrzne, pa ćete u svakom trenutku imati spreman domaći obrok koji miriše na italijansku kuhinju i osvaja već na prvi zalogaj.

Autor: S.Paunović