Ljuta, kremasta i potpuno bez glutena: Vegan pasta arabijata koju ćete spremati i kada niste na dijeti!

Bez namirnica životinjskog porekla, bez glutena i bez komplikovane pripreme – ovaj italijanski klasik osvaja intenzivnim ukusom i gotov je za manje od pola sata.

Pasta arabijata jedan je od najpoznatijih italijanskih recepata, a dobra vest je da se veoma lako može pripremiti u veganskoj i bezglutenskoj verziji. Potrebno je samo da odaberete kvalitetnu bezglutensku testeninu od pirinča, kukuruza ili leblebije, dok se autentičan karakter jela krije u bogatom paradajz sosu i prepoznatljivoj ljutini.

Sastojci:

- 300 g bezglutenske testenine- 2 kašike maslinovog ulja- 3 čena belog luka- 400 g pelata ili seckanog paradajza- 1 kašičica ljutih čili pahuljica (ili po ukusu)- so i sveže mleveni biber- nekoliko listova svežeg peršuna- svež bosiljak za serviranje (po želji)

Na zagrejanom maslinovom ulju kratko propržite sitno seckani beli luk, a zatim dodajte čili pahuljice kako bi otpustile svoju aromu. Ubacite pelat, posolite, pobiberite i kuvajte sos oko 20 minuta na srednjej temperaturi, dok ne postane gust i punog ukusa. U međuvremenu skuvajte bezglutensku testeninu prema uputstvu sa pakovanja, vodeći računa da ostane al dente.

Kada je pasta gotova, prebacite je direktno u tiganj sa sosom i dodajte nekoliko kašika vode u kojoj se kuvala testenina. Ovaj mali trik pomaže da se sos savršeno veže za svaki zalogaj. Na kraju umešajte sitno seckani peršun, a po želji dodajte i nekoliko listova svežeg bosiljka za dodatnu svežinu.

Ova bezglutenska vegan pasta arabijata idealan je izbor za brz ručak ili laganu večeru. Ljubitelji pikantnih ukusa mogu dodati još čili pahuljica, dok će nekoliko maslina ili pečenih čeri paradajza jelu dati novu dimenziju. Rezultat je jednostavan, aromatičan i zdrav obrok koji dokazuje da se vrhunski italijanski specijalitet može pripremiti bez glutena i namirnica životinjskog porekla, a da pritom ne izgubi ništa od svog karaktera.

Autor: S.Paunović