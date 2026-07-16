Svi ga prave ovog leta: Ljubičasti sladoled osvojio društvene mreže, a recept je jednostavniji nego što mislite!

Izgleda kao da je izašao iz bajke, a pravi se od nekoliko sastojaka. Ovaj kremasti ljubičasti sladoled postao je hit na internetu zbog neobične boje, osvežavajućeg ukusa i savršenog izgleda za fotografije.

Društvene mreže su poslednjih meseci prepune neobičnih kulinarskih trendova, a jedan od najzanimljivijih je upravo ljubičasti sladoled. Njegova intenzivna boja privlači pažnju na prvi pogled, ali razlog zbog kojeg ga ljudi obožavaju nije samo izgled – ovaj desert je kremast, lagan i idealan za tople dane.

Tajna njegove prepoznatljive boje najčešće se krije u ubeu – ljubičastom jamskom krompiru poreklom sa Filipina, koji se koristi u brojnim azijskim poslasticama. Ube ima blago sladak, orašast ukus i prirodnu ljubičastu boju, zbog čega je postao omiljeni sastojak modernih deserata širom sveta. Ukoliko nemate ube, možete koristiti i borovnice kao alternativu, mada će ukus i nijansa biti drugačiji.

Sastojci:

- 500 ml slatke pavlake za šlag- 200 ml kondenzovanog mleka- 150 g ube pirea ili ube namaza- 1 kašičica ekstrakta vanile- prstohvat soli- nekoliko svežih borovnica za dodatnu aromu (po želji)

Priprema:

U velikoj posudi umutite slatku pavlaku dok ne postane čvrsta i kremasta. Dodajte kondenzovano mleko, vanilu i prstohvat soli, pa lagano sjedinite smesu. Zatim ubacite ube pire i mešajte dok cela masa ne dobije karakterističnu nežnu ljubičastu boju. Dobijenu smesu sipajte u posudu sa poklopcem i stavite u zamrzivač najmanje šest sati, a najbolje preko noći. Pošto se pravi bez aparata za sladoled, povremeno mešanje nije obavezno, ali može doprineti još kremastijoj teksturi.

Pre služenja ostavite sladoled nekoliko minuta na sobnoj temperaturi kako bi omekšao. Ukrasite ga borovnicama, kokosom, komadićima bele čokolade ili hrskavim kornetom – upravo zbog izgleda i kombinacije boja ovaj desert je postao pravi hit među ljubiteljima hrane na internetu.

Ljubičasti sladoled je još jedan dokaz da danas hrana nije samo ukus, već i doživljaj. Neobične boje, zanimljivi sastojci i jednostavni recepti koji mogu da se naprave kod kuće postali su razlog zbog kojeg se mnogi viralni trendovi sa mreža sele direktno u naše kuhinje.

Autor: S.Paunović