Kremasta torta sa belim filom, ananasom i kokosom: Rajski ukus koji osvaja na prvi zalogaj!

Lagana i osvežavajuća – ova torta je savršen spoj nežnog belog krema, sočnog ananasa i egzotičnog kokosa. Idealna je za rođendane, slavlja, ali i kada želite da obradujete ukućane posebnim desertom.

Postoje kolači koji se pamte zbog izgleda, ali postoje i oni koji osvajaju ukusom i vraćaju nas u detinjstvo. Torta sa belim filom, ananasom i kokosom upravo je jedna od njih – nežna, kremasta i dovoljno lagana da se uživa u svakom zalogaju, čak i tokom toplijih dana.

Kombinacija kokosa i ananasa poznata je po osvežavajućem, gotovo tropskom ukusu, dok beli fil daje torti posebnu punoću i svilenkastu teksturu. Najlepše od svega je što se može pripremiti unapred, a nakon nekoliko sati u frižideru ukusi se savršeno sjedine.

Sastojci:

Za koru:

- 6 belanaca- 200 g šećera- 100 g kokosovog brašna- 3 kašike brašna- 1 prašak za pecivo

Za beli fil:

- 1 velika konzerva ananasa- 2–3 kašike soka od ananasa za natapanje kore

Za dekoraciju:

- šlag ili umućena slatka pavlaka- kokosovo brašnokomadići ananasa

Priprema:

Belanca umutite u čvrst sneg, postepeno dodajući šećer dok smesa ne postane sjajna i čvrsta. Lagano umešajte kokos, brašno i prašak za pecivo. Smesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite na umerenoj temperaturi dok kora ne dobije blagu zlatnu boju. Za pripremu fila skuvajte puding od vanile u mleku sa šećerom. Kada se potpuno ohladi, sjedinite ga sa umućenim puterom i po želji dodajte otopljenu belu čokoladu za još bogatiji ukus. Fil treba da bude gladak i kremast. Ohlađenu koru blago poprskajte sokom od ananasa kako bi bila sočnija. Premažite je belim filom, rasporedite komadiće ananasa, a zatim dodajte još jedan sloj krema. Tortu završite šlagom ili umućenom slatkom pavlakom i pospite kokosom. Pre služenja ostavite tortu nekoliko sati u frižideru, a najbolje preko noći. Upravo tada kora upija nežne arome fila, ananas daje svežinu, a kokos zaokružuje ceo ukus.

Ova torta je dokaz da za savršen desert nisu potrebni komplikovani sastojci – ponekad je dovoljno spojiti nekoliko pažljivo odabranih ukusa i dobiti poslasticu kojoj će se svi vraćati po još jedno parče.

Autor: S.Paunović