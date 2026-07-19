Kremast, čokoladan i bez griže savesti: Veganski sladoled bez glutena koji ćete praviti celog leta!

Bez mleka, bez glutena i bez komplikovane pripreme – ovaj domaći čokoladni sladoled osvaja bogatim ukusom i savršenom teksturom.

Ako ste u potrazi za poslasticom koja je istovremeno veganska, bez glutena i neverovatno ukusna, ovaj recept je pravi izbor. Ne sadrži mlečne proizvode ni sastojke sa glutenom, a zahvaljujući kokosovom mleku i kvalitetnom kakau, dobija se bogata, kremasta tekstura koja može da parira sladoledu iz omiljene poslastičarnice.

Sastojci:

- 400 ml punomasnog kokosovog mleka- 200 ml biljnog napitka (bademov, ovseni bez glutena ili sojin)- 80 g kakao praha bez dodatog šećera- 100 g tamne čokolade koja je deklarisana kao bez glutena i veganska- 80 ml javorovog sirupa ili sirupa od agave- 1 kašičica ekstrakta vanile- Prstohvat soli- 1 kašika gustina (kukuruznog skroba)

U manjoj šerpi sjedinite kokosovo mleko, biljni napitak, kakao, sirup, vanilu i prstohvat soli. Zagrevajte na srednjoj temperaturi uz neprestano mešanje, a zatim dodajte gustin razmućen u nekoliko kašika hladnog biljnog napitka. Kada se smesa blago zgusne, umešajte iseckanu tamnu čokoladu i mešajte dok se potpuno ne otopi.

Ostavite krem da se potpuno ohladi, a zatim ga prebacite u posudu sa poklopcem i stavite u zamrzivač. Ukoliko nemate aparat za sladoled, dovoljno je da na svakih 30 do 40 minuta promešate smesu viljuškom ili mikserom tokom prva tri sata kako biste razbili kristale leda i dobili što kremastiju teksturu.

Kada sladoled dostigne željenu čvrstinu, pre služenja ga ostavite desetak minuta na sobnoj temperaturi kako bi omekšao. Poslužite ga uz sveže maline, jagode, listiće badema, rendanu tamnu čokoladu ili nekoliko listića nane za dodatnu svežinu.

Ovaj domaći veganski čokoladni sladoled dokaz je da omiljene letnje poslastice mogu biti podjednako bogate ukusom i bez sastojaka životinjskog porekla ili glutena. Idealan je za sve koji vode računa o ishrani, imaju intoleranciju na gluten ili jednostavno žele da isprobaju zdraviju verziju omiljenog deserta.

Autor: S.Paunović