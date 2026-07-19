Tikvice iz rerne koje mirišu na Mediteran: Kremasti sir, crne masline i paradajz za lagan letnji ručak!

Ovo jednostavno, a efektno jelo osvaja na prvi zalogaj – sočne tikvice punjene kremastim nadevom, obogaćene maslinama i zapečene do savršene zlatne korice.

Kada poželimo obrok koji je lagan, zdrav i pun ukusa, tikvice su jedan od najboljih izbora. Njihova neutralna aroma savršeno prihvata različite dodatke, a u kombinaciji sa kremastim sirom, mirisnim začinima i crnim maslinama dobijaju potpuno novu dimenziju. Ovo jelo je idealno za letnje dane kada želimo nešto hranljivo, ali ne preteško, a istovremeno dovoljno lepo da može da se posluži i gostima.

Sastojci:

- 2 veće tikvice- 200 g krem sira ili rikote- 100 g rendane mocarele ili mladog kačkavalja- 50 g feta sira (po želji, za izraženiji ukus)- 10–15 crnih maslina bez koštica- 200 g čeri paradajza- 2 čena belog luka- maslinovo ulje- so i sveže mleveni biber- malo origana ili bosiljka- nekoliko listića svežeg peršuna ili bosiljka za dekoraciju

Tikvice operite i prepolovite po dužini. Kašikom pažljivo izdubite sredinu, ostavljajući dovoljno "mesa" kako bi čamci od tikvica zadržali oblik tokom pečenja. Lagano ih posolite i ostavite nekoliko minuta da puste višak vode, a zatim ih obrišite papirnim ubrusom.

Za nadev pomešajte krem sir ili rikotu sa rendanom mocarelom, sitno seckanim belim lukom, začinima i iseckanim crnim maslinama. Upravo masline daju ovom jelu posebnu mediteransku notu – blagu slanoću i aromu koja se savršeno slaže sa nežnim ukusom tikvica. Po želji možete dodati i malo izmrvljenog feta sira za bogatiju teksturu. Napunite tikvice pripremljenim nadevom, pospite ih sa još malo sira i poređajte u pleh. Oko njih rasporedite čeri paradajz, prelijte sa nekoliko kapi maslinovog ulja i začinite po ukusu. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na oko 190 stepeni, približno 25 do 30 minuta, dok tikvice ne omekšaju, a površina nadeva ne dobije lepu zlatnu boju.

Poslužite ih tople uz svežu salatu, nekoliko listića bosiljka ili krišku hrskavog hleba. Ovo jelo je dokaz da za savršen obrok nisu potrebni komplikovani sastojci – nekoliko pažljivo odabranih namirnica može stvoriti kombinaciju koja izgleda kao iz restorana, a priprema se jednostavno u sopstvenoj kuhinji.

Autor: S.Paunović