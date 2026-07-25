Besglutenske američke palačinke sa vegan kremom, malinama i borovnicama: Savršen doručak koji osvaja na prvi zalogaj!

Mekane, vazdušaste i potpuno bez glutena, ove američke palačinke idealan su izbor za sve koji žele ukusan, a lagan obrok.

U kombinaciji sa laganim vegan kremom i svežim malinama i borovnicama, dobijate desert ili doručak koji izgleda podjednako dobro koliko i prija.

Sastojci za palačinke:

- 200 g bezglutenskog brašna- 2 kašičice praška za pecivo (bez glutena)- 2 kašike šećera ili zaslađivača po izboru- prstohvat soli- 250 ml biljnog mleka (ovseno, bademovo ili sojino)- 2 kašike otopljenog kokosovog ulja- 1 kašičica ekstrakta vanile

Za vegan krem:

- 200 g biljnog krem sira- 100 ml biljne pavlake za šlag- 2 kašike šećera u prahu- nekoliko kapi ekstrakta vanile

Za dekoraciju:

- sveže malinesveže borovnice- listići mente (po želji)- malo javorovog sirupa ili meda (za vegansku verziju koristite javorov sirup)

Priprema:

U jednoj posudi pomešajte sve suve sastojke, a u drugoj biljno mleko, kokosovo ulje i vanilu. Sipajte tečne sastojke u suve i lagano promešajte dok ne dobijete glatku smesu. Ostavite da odstoji pet do deset minuta. Zagrejte tiganj sa nelepljivim dnom i pecite manje palačinke po dva do tri minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnosmeđu boju i postanu mekane i vazdušaste. Za krem umutite biljni krem sir, biljnu pavlaku, šećer u prahu i vanilu dok ne dobijete laganu, svilenkastu teksturu. Palačinke slažite jednu preko druge, premažite obilnim slojem vegan krema, a zatim ih ukrasite svežim malinama i borovnicama. Po želji dodajte nekoliko listića mente i prelijte javorovim sirupom.

Rezultat je lagan, osvežavajući i vizuelno atraktivan obrok koji je savršen za vikend doručak, brunch ili zdraviju poslasticu u bilo koje doba dana.

Autor: S.Paunović