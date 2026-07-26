Hit leta koji ćete praviti iznova i iznova: Ova osvežavajuća obrok salata je lagana, zasitna i gotova za 15 minuta!

Pravi letnji favorit za sve ljubitelje zdravih, a ukusnih obroka.

Kada temperature porastu, poslednje što želimo jeste dugo stajanje pored šporeta. Upravo zato je ova obrok salata pravi letnji favorit – puna je svežeg povrća, sočne piletine, kremastog avokada i laganog preliva koji savršeno spaja sve ukuse.

Sastojci:

- 2 pileća filea- 1 zreo avokado- 150 g mešane zelene salate- 10 čeri paradajza- 1 svež krastavac- šaka svežeg peršuna ili korijandera- 1 kašika susama- maslinovo ulje- so i biber

Za preliv:

- sok od jednog limuna- 3 kašike maslinovog ulja- 1 kašičica meda- 1 kašičica senfaprstohvat soli i bibera

Priprema:

Pileći file začinite solju i biberom, pa ga ispecite na tiganju sa malo maslinovog ulja dok ne dobije zlatnu koricu. Kada se prohladi, isecite ga na zalogaje. U većoj činiji rasporedite zelenu salatu, dodajte seckani krastavac, prepolovljen čeri paradajz i kriške avokada. Ubacite pečenu piletinu, pospite susamom i svežim peršunom ili korijanderom. U posebnoj činiji umutite limunov sok, maslinovo ulje, med, senf, so i biber, pa prelijte salatu neposredno pre serviranja kako bi povrće ostalo sveže i hrskavo.

Ova obrok salata je odličan izbor za ručak ili laganu večeru, jer sadrži dovoljno proteina, zdravih masti i vlakana da vas dugo drži sitim. Upravo zbog jednostavne pripreme, osvežavajućeg ukusa i bogatstva hranljivih sastojaka, mnogi je već nazivaju hitom leta – idealnim obrokom za vrele dane kada želite nešto lagano, a istovremeno ukusno i zasitno.

Autor: S.Paunović