Savršen doručak gotov za 10 minuta: Omlet sa spanaćem i mladim sirom koji osvaja na prvi zalogaj!

Ako tražite brz, ukusan i hranljiv obrok, ovaj omlet je pravi izbor. Kombinacija jaja, spanaća i mladog sira pruža obilje proteina i dugo drži sitost.

Omlet sa spanaćem i mladim sirom idealan je za doručak, lagani ručak ili večeru. Priprema je jednostavna, a rezultat je kremast, sočan i pun ukusa. Po želji ga možete poslužiti uz integralni hleb, svežu salatu ili nekoliko kriški paradajza.

Sastojci:

- 3 jaja- 100 g svežeg spanaća- 80 g mladog sira- 1 kašičica maslinovog ulja ili malo putera- so i biber po ukusu- prstohvat suvog origana ili peršuna (po želji)

Priprema:

Spanać dobro operite, a zatim ga kratko propržite na zagrejanom maslinovom ulju, tek toliko da omekša. Ako pusti višak tečnosti, sačekajte da ispari. U činiji umutite jaja, posolite i pobiberite, pa ih prelijte preko spanaća. Pecite na umerenoj temperaturi nekoliko minuta, dok se donja strana ne stegne, a gornja ostane blago kremasta. Na jednu polovinu omleta rasporedite izmrvljeni mladi sir. Po želji dodajte malo origana ili sveže seckanog peršuna, a zatim pažljivo preklopite drugom polovinom. Ostavite još minut do dva na tiganju kako bi sir omekšao, ali zadržao svoju kremastu teksturu.

Poslužite odmah, dok je omlet topao i sočan. Uz sezonsku salatu ili nekoliko kriški integralnog hleba dobićete izbalansiran obrok koji će vas držati sitim i punim energije tokom jutra.

Autor: S.Paunović