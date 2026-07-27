Ručak koji svi vole: Piletina sa pirinčem, povrćem i kurkumom puna je ukusa i boja!

Sočna piletina, mirisni pirinač i šareno povrće čine savršenu kombinaciju za brz i hranljiv obrok koji se priprema bez mnogo komplikacija.

Ako ste u potrazi za jelom koje je zasitno, jednostavno za pripremu i prepuno ukusa, ovaj recept je odličan izbor. Kurkuma daje pirinču prepoznatljivu zlatnu boju i blagu aromu, dok piletina i povrće stvaraju izbalansiran obrok koji će se dopasti celoj porodici.

Sastojci:

- 400 g pilećeg filea- 200 g pirinča- 1 veća šargarepa- 100 g graška- 100 g kukuruza šećerca- 1 glavica crnog luka- 2 čena belog luka- 2 kašike ulja- 1 kašičica kurkume- 1/2 kašičice slatke mlevene paprike- so i biber po ukusu- oko 500 ml pilećeg bujona ili vode- svež peršun za serviranje (po želji)

Priprema:

Pileći file isecite na kockice, posolite, pobiberite i začinite kurkumom i mlevenom paprikom. Na zagrejanom ulju kratko propržite meso dok ne dobije zlatnu boju, a zatim ga izvadite na tanjir. U isti tiganj dodajte sitno seckani crni i beli luk, pa dinstajte nekoliko minuta. Ubacite šargarepu isečenu na sitne kockice ili kolutiće i nastavite da dinstate dok blago ne omekša. Dodajte opran pirinač i kratko ga propržite uz povrće, kako bi upio sve arome. Vratite piletinu u tiganj, sipajte grašak i kukuruz, pa sve prelijte toplim bujonom ili vodom. Promešajte, poklopite i kuvajte na tihoj vatri oko 18 do 20 minuta, odnosno dok pirinač ne upije svu tečnost i omekša. Kada je jelo gotovo, ostavite ga da odstoji nekoliko minuta pod poklopcem, a zatim ga lagano rastresite viljuškom. Po želji pospite sitno seckanim svežim peršunom i poslužite uz sezonsku salatu ili čašu jogurta.

Ovaj obrok je odličan izbor i za sutradan, jer ostaje jednako ukusan nakon podgrevanja, pa može biti praktično rešenje za ručak koji ćete poneti na posao ili fakultet.

Autor: S.Paunović