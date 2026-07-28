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Karabataci koji će svakog oduševiti: Savršen spoj slatkog i slanog

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com ||

Kada želite da pripremite nešto drugačije od klasične piletine, dovoljno je nekoliko pažljivo odabranih sastojaka da običan ručak pretvorite u pravo gurmansko iskustvo.

Ako volite da isprobate nove ukuse, ovaj recept će vas iznenaditi savršenim spojem slatkastog meda, mirisne lavande i sočnog pilećeg mesa.

Jednostavna priprema, a rezultat je jelo koje miriše fantastično i izgleda kao pravo malo kulinarsko iznenađenje.

Sastojci:

- 2-3 veća pileća bataka sa karabatacima

- 2 kašike suve lavande

- 4 kašike maslinovog ulja

- 4 kašike meda

- 2 grančice majčine dušice

- sok i rendana kora jednog limuna

- so i biber

Priprema:

Lavandu usitnite u avanu, pa je prebacite u činiju. Dodajte med, maslinovo ulje, majčinu dušicu, limunov sok i rendanu koru limuna, pa sve dobro sjedinite.

Pileće karabatake operite i osušite, zatim ih stavite u pripremljenu marinadu i dobro utrljajte smesu u meso. Pokrijte folijom i ostavite u frižideru najmanje 30 minuta kako bi upili sve ukuse.

Marinirano meso zajedno sa marinadom prebacite u podmazan pleh, začinite solju i biberom, pa pecite u prethodno zagrejanoj rerni oko 45 minuta. Tokom pečenja povremeno okrenite meso kako bi se ravnomerno ispeklo i dobilo lepu koricu.

Autor: M.R.

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