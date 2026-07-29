Kuvari otkrili tajnu koju mnogi ne znaju: Luk i šargarepu ne treba stavljati zajedno u tiganj

Crni luk i šargarepa predstavljaju nezaobilaznu osnovu mnogih domaćih jela. Ipak, mnogi ih iz navike ubacuju u tiganj u isto vreme, a to je velika greška.

Iako deluje kao praktičan potez, iskusni kuvari ističu da ovakav redosled može uticati na konačan ukus jela. Način i trenutak kada se povrće prži imaju važnu ulogu u oslobađanju aroma, pa nije svejedno da li se prvo priprema luk ili šargarepa.

Zašto nije preporučljivo pržiti luk i šargarepu zajedno?

Iako se na prvi pogled čini praktičnim da se luk i šargarepa odmah stave u isti tiganj, ovo povrće se ne priprema na isti način. Razlikuju se po strukturi, količini vode koju sadrže i vremenu potrebnom da razviju pun ukus.

Luku je potrebno više vremena da postepeno omekša i dobije blagu karamelizovanu notu. Tokom sporog prženja oslobađaju se prirodni šećeri koji mu daju prepoznatljivu slatkoću i bogatu aromu - upravo onu osnovu na kojoj počiva ukus brojnih jela.

Šargarepa se, za razliku od luka, odlikuje čvršćom strukturom i zahteva dužu pripremu kako bi omekšala i razvila puni ukus. Ako se oba povrća stave u tiganj u isto vreme, lako može doći do toga da luk prebrzo potamni ili zagori, dok šargarepa ostane nedovoljno omekšala.

Umesto bogate i mirisne osnove za jelo, rezultat može biti gorkast ukus luka i komadići šargarepe koji još nisu dostigli željenu teksturu. Zbog toga je redosled pripreme važan za postizanje punijeg ukusa i bolje arome.

Šta prvo treba staviti u tiganj - luk ili šargarepu?

Iskusni kuvari savetuju da se najpre proprži luk, a da se šargarepa doda tek kada luk počne da omekšava i dobija blagu zlatnu boju. Ovim redosledom luk ima dovoljno vremena da razvije svoju punu aromu i karakterističan slatkasti ukus.

Ukoliko se šargarepa stavi prva, ona će otpustiti deo svoje tečnosti, zbog čega će luk početi da se dinsta umesto da se prži. Na taj način neće postići željenu boju, niti će razviti bogatu aromu koja daje posebnu dubinu mnogim jelima.

Kako pravilno propržiti luk i šargarepu

Za najbolji ukus važno je da se luk i šargarepa pripremaju postepeno i pravilnim redosledom. Najpre zagrejte ulje ili mast u tiganju, a zatim dodajte sitno iseckan luk. Pržite ga nekoliko minuta, uz povremeno mešanje, sve dok ne omekša i dobije blagu zlatnožutu boju.

Kada luk dostigne željenu teksturu i aromu, dodajte rendanu ili sitno iseckanu šargarepu. Nastavite prženje još nekoliko minuta, dok šargarepa ne omekša i potpuno se sjedini sa lukom.

Na kraju, povrće možete ostaviti da se još kratko krčka kako bi se svi ukusi povezali i kako bi se dobila bogata, mirisna osnova koja će unaprediti svako jelo.

Autor: Marija Radić