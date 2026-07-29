Ovaj recept se čuva generacijama: Vasina torta je kraljica srpskih poslastica

Neke poslastice ostanu zauvek zapamćene ne samo zbog ukusa, već i zbog priče koja stoji iza njih, a Vasina torta je upravo takva.

Malo koja domaća poslastica ima tako bogatu istoriju kao Vasina torta.

Ovaj čuveni srpski specijalitet već više od jednog veka zauzima posebno mesto na slavama, rođendanima i porodičnim okupljanjima, a mnogi je i danas smatraju jednom od najlepših tradicionalnih torti.

Priča o Vasinoj torti vodi nas u Paraćin, gde je početkom 20. veka nastao recept koji se i danas prenosi s kolena na koleno.

Nastala je kao znak zahvalnosti zetu Vasi Čokrljanu, koji je svoju suprugu odveo na lečenje u Beč i tako joj spasao život tokom rizične trudnoće.

Sastojci:

Za koru

- 5 jaja

- 5 kašika šećera

- 1 kašika brašna

- 6 kašika mlevenih badema

- 1 kašičica ekstrakta vanile

Prvi fil

- 125 ml mleka

- 4 kašike šećera

- 200 g mlevenih oraha

- 4 žumanca

- 125 g šećera

- 10 kašika soka od pomorandže

- narendana korica pomorandže

- 100 g čokolade za kuvanje

- 150 g putera

Šam

- 4 belanca

- 200 g šećera

- 125 ml vode

- 1 kašičica limunovog soka

Priprema:

Umutite belanca u čvrst sneg, a posebno žumanca sa šećerom. Dodajte brašno, bademe i vanilu, pa pažljivo sjedinite sa belancima. Pecite u kalupu na 170 stepeni oko 25 minuta i ostavite da se ohladi.

Za fil zagrejte mleko sa šećerom, dodajte orahe, čokoladu, sok i koricu pomorandže, a zatim umešajte žumanca kuvana na pari. Kada se fil potpuno ohladi, dodajte umućen puter.

Za šam skuvajte sirup od šećera i vode, pa ga u tankom mlazu sipajte u umućena belanca uz neprestano mućenje. Na kraju dodajte limunov sok.

Koru premažite filom, zatim celu tortu prekrijte šamom i po želji ukrasite kriškama pomorandže.

Tajna savršenog ukusa

Da bi bila najbolja, Vasina torta treba da odstoji najmanje šest sati, a idealno preko noći u frižideru. Tako se ukusi sjedine, fil stegne, a svaki komad zadrži savršen oblik prilikom sečenja.

Spoj oraha, čokolade i pomorandže ono je po čemu je ova torta prepoznatljiva, zbog čega i posle više od jednog veka ostaje nezaobilazan klasik domaće kuhinje.

Autor: Marija Radić