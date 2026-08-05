Tajna savršeno sočne pite: Samo jedan sastojak u prelivu pravi ogromnu razliku

Kupovne kore za pitu odličan su izbor kada želite da pripremite ukusan obrok bez mnogo vremena u kuhinji. Ipak, mnogi se žale da pita od gotovih kora zna da bude suva ili da se listovi odvajaju. Srećom, postoji jednostavan trik koji pravi veliku razliku.

Tajna je u dodavanju kisele vode u preliv. Mehurići iz kisele vode pomažu da kore omekšaju, upiju više tečnosti i nakon pečenja ostanu vazdušaste i sočne.

Osnovni preliv možete napraviti od:

3 jaja,

200 ml jogurta,

100 ml ulja,

150 do 200 ml kisele vode,

prstohvata soli.

Dobro umutite sastojke, pa svaku koru lagano premažite prelivom. Nakon dodavanja fila – bilo da je u pitanju sir, meso, spanać ili krompir – ponovo nakvasite kore prelivom pre uvijanja ili slaganja u pleh.

Još jedan trik iskusnih domaćica jeste da se pita, pre nego što ode u rernu, odozgo premaže ostatkom preliva. Tako će dobiti zlatnu, hrskavu koricu, dok će unutrašnjost ostati mekana i puna ukusa.

Kada je pita pečena, prekrijte je čistom kuhinjskom krpom i ostavite desetak minuta da odmori. Para će dodatno omekšati kore, pa će pita biti sočna i narednog dana.

Uz ovaj jednostavan trik, pita od kupovnih kora može biti toliko ukusna da će mnogi pomisliti da ste testo razvlačili ručno.

Autor: A.A.