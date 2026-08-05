KAD JE 35 STEPENI, SALATE OD TESTENINE REŠAVAJU RUČAK: 5 hladnih kombinacija koje nikog ne ostavljaju ravnodušne i gladne

Salate od testenine skraćuju kuvanje i ostaju zasitne, a predstavljaju idealan izbor za posao, plažu ili kuću kada termometar pređe trideset stepeni. Ipak, dosadna činija raskuvane testenine nikoga neće obradovati, a najveći problem često nije kuvanje, već pogrešan odnos sastojaka.

Ako testenina proguta sav preliv, povrće omekša, a obrok ostane bez proteina, glad se vraća već za sat vremena. Vruća testenina upija preliv poput sunđera, pa je trik u tome da je skuvate minut kraće od vremena naznačenog na pakovanju, dobro je ohladite, pa tek onda dodate sos. Za 4 porcije sasvim je dovoljno 300 grama suve testenine i oko 120 mililitara preliva.

Najbolje salate spajaju povrće, izvor proteina i dovoljno preliva da ostanu sočne posle hlađenja. Najbolje je birati kratku testeninu, poput fusila ili pene, jer bolje zadržava sitne komade i sos.

1. Grčka kombinacija

Ova salata traži 300 grama testenine, 200 grama čeri paradajza, 150 grama krastavca, 120 grama fete i 80 grama maslina. Prelijte sa 60 mililitara maslinovog ulja i 30 mililitara limunovog soka za slan i hrskav obrok koji je spreman za samo 25 minuta.

2. Bogata kremasta salata

Za gladnije dane spojite 300 grama testenine, 150 grama salame, 150 grama polutvrdog sira i 100 grama kiselih krastavaca. Dresing od 100 grama majoneza i 80 grama jogurta daje kremastu teksturu, ali nije težak kao čist majonez.

3. Meksička salata

Meksička varijanta dobija boju i ukus od 150 grama crvenog pasulja, 150 grama kukuruza i 150 grama crvene paprike. Dodajte sok jedne limete i prstohvat mlevene paprike. Ova hladna pasta salata odlično prati roštilj, ali može da se posluži i samostalno.

4. Tunjevina i leblebije

Za brzi proteinski obrok pomešajte 300 grama testenine, 160 grama oceđene tunjevine i 150 grama leblebija. Sos napravite od 150 grama grčkog jogurta i 20 mililitara limunovog soka. Leblebije daju potrebna vlakna, dok tunjevina značajno podiže količinu proteina.

5. Piletina i avokado

Peta činija koristi 250 grama testenine, 200 grama pečene piletine, 150 grama avokada i 120 grama paradajza. Preliv od 150 grama jogurta i 10 grama senfa drži sve sastojke povezane, a ovo je ujedno i odličan način da iskoristite ostatak piletine od nedeljnog ručka.

Pravila za plažu i bezbednost hrane

Hladna torba nije detalj. Istraživanja o bezbednosti hrane pokazuju da viša temperatura skladištenja podstiče rast bakterija u salatama sa testeninom, naročito onim koje sadrže kvarljive namirnice.

Zato činiju za plažu spakujte direktno iz frižidera, obavezno uz rashladni uložak. Majonez, tuna i piletina ne pripadaju automobilu zagrejanom avgustovskim suncem. Preliv je najbolje poneti odvojeno ako želite da testenina ostane čvrsta, a povrće savršeno hrskavo.

Autor: D.S.