METAK IZ SNAJPERA PRAVO U SRCE: Porodici škaljaraca ubijenog u zatvoru država plaća 65.000 EVRA

Crna Gora isplatila je 65.000 evra na ime odštete porodici Kotoranina Dalibora Đurića, pripadnika takozvanog škaljarskog klana, koji je 2016. godine ubijen u spuškom zatvoru iz snajpera dok se nalazio na izdržavanju kazne.

Prvostepenom presudom Đurićima je dosuđeno 50.000 evra, ali se porodica žalila i Viši sud je preinačio presudu, odlučivši da se Đurićima isplati 65.000 evra. Tužbom je tražena naknada od 300.000 evra.

Filmsko ubistvo u zatvoru dogodilo se 22. septembra 2016. godine, kada je Dalibor Đurić, koji je bio na izdržavanju kazne u Zavodu za izvršenje sankcija u Spužu. Po uobičajenom protokolu krenuo je u zatvorsku teretanu koja se nalazila u Poluotvorenom odeljenju zatvora. U tom trenutku, naizgled, bio je zaštićen zatvorskim zidinama i bodljikavom žicom i ništa nije slutilo da će doći do zločina.

- Neko je šetao, neko vežbao, odjednom se samo čuo pucanj i Đurić je pao - kazali su iz zatvora nakon ubistva.

Međutim, snajperista sakriven na brdu na udaljenosti od 300 metara od zatvora čekao je u zasedi taj trenutak i iskoristio ga - ispalio je smrtonosni hitac Đuriću pravo u srce. Sumnja se da se zatim "škodom oktavijom" italijanskih registarskih oznaka odvezao sa lica mesta.

- Metak je izašao na leđa i napravio veliku izlaznu ranu. Svi su pritrčali, a njemu je na usta počela da izlazi krv. Došli su službenici, ubačen je u njihov auto i odvezen je u bolnicu - kazali su u spuškom zatvoru.

Ipak, Đuriću nije bilo spasa i uprkos naporima lekara da spasu njegov život. On je preminuo u bolnici. Nedugo zatim, pojavila se informacija da Đurić nije ni smeo da boravi na poluotvorenom odeljenju, gde je prebačen samo nekoliko meseci pre ubistva, jer se znalo da je njegova bezbednost ugrožena. O ovoj likvidaciji istražitelji su pričali kao dobro organizovanoj i unapred pripremljenoj.

Kotorani Dejan Pavićević i Miloš Trbo optuženi su za stvaranje kriminalne organizacije i pomaganje u ubistvu Đurića. Tužilaštvo ih tereti da su bitno pomogli još neidentifikovanim osobama da na podmukao način i iz koristoljublja počine zločin.

Listinzi telefonskih komunikacija pokazali su da je okrivljenom Pavićeviću u 22. septembra 2016. godine u 18.42 xsati, od kontakta memorisanog pod imenom Simo, stigla SMS poruka: “Ubiše onog Đurića u ZIKS”. Pavićević je na suđenju pojasnio da mu je Simo dugogodišnji prijatelj koji zna za sukob koji je pre 10 godina imao sa Đurićem i škaljarskim klanom.

- Sećam se da sam se čuo sa Simom tog dana. Njemu je neko sa ekonomije javio da je Đurić ubijen, a onda je on to javio meni. Meni su ti ljudi radili o glavi pre deset godina, i to je razlog što mi je to javio - kazao je tada Pavićević.

Podsetimo, Đurić je bio zatvoren u spuškom zatvoru jer je bio osuđen za krivično delo iznuda, na štetu Marjana Netzmeskale. Naime, Đurić i njegov prijatelj Jovan Jovanović, uz upotrebu sile u auto-servisu u naselju Škaljari, oduzeli su automobil marke "mercedes A160" i čamac marke "faeton", vrednosti preko 20.000 evra. U policijskoj evidenciji naveden je kao blizak škaljarskom klanu.