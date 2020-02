Dodik poručio: Srpska na putu IZLASKA iz BiH, NEMA POVRATKA

Srpski član Predsedništva BiH, Milorad Dodik, poručio je danas da je Republika Srpska krenula na put izlaska iz BiH, s kojeg nema povratka.

"Mi ćemo to uraditi i neće nas zaustaviti ni SAD ni bilo ko drugi, jer smatramo da je Dejtonski sporazum srušen, pre svega intervencijom međunarodnog faktora", rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu.

Vreme će, istakao je, pokazati koliko je Republika Srpska ozbiljna u toj nameri, navodeći da Srpska ima izbor između dve stvari, od kojih je jedna da dozvoli sebi da tiho nestane i bude urušena kroz "smrtonosni" paket koji su napravili međunarodna zajednica i bošnjačka strana u Sarajevu.

" U prvoj fazi to je bilo realizovano preko visokog predstavnika i nametanja rešenja, a sada to rade preko Ustavnog suda, želeći da to zaštite pričom o vladavini prava. Da je reč o vladavini prava ne bi tu odlučivala tri stranca i ambasade", naveo je Dodik, prenela je Radio televizija RS.

On je dodao da je druga stvar da "Republika Srpska učini ono što mora".

"Želim da svi u Republici Srpskoj znaju - došlo je do zida, i mi sada moramo da odlučimo da li ćemo prihvatiti da nas tim lažnim floskulama iz američke i zapadnih ambasada održe u nekoj priči nekih načela, a u suštini podrivaju naša prava, ili da Republika Srpska učini ono što mora", rekao je Dodik.

Naglasio je da ni on, ni bilo ko drugi nema pravo da zanemari činjenicu da je za Republiku Srpsku i slobodu njenih građana poginulo 29.000 ljudi.

" To je nešto što mora biti zavet da će Republika Srpska opstati", poručio je.

Ponovio je da Srpska ne može da veruje u BiH.

"BiH je loše mesto i mesto neslobode za Srbe i Srpsku. Ako nema dogovora da stranci odu iz Ustavnog suda i da on bude stavljen u funkciju kao i svim drugim zemljama onda nema ni BiH. To neka zapamte", poručio je srpski član predsedništva BiH.