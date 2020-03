Dodik: Intenzivno s Kinom o nabavci opreme za borbu protiv koronavirusa

Institucije Republike Srpske obavljaju intenzivne razgovore sa Kinom o nabavci medicinske opreme, izjavio je danas srpski član Predsedništva BiH, Milorad Dodik.

''Važno je reći da je najveća opasnost od neodgovornih pojedinaca. Većina građana shvata opasnost, ali ima onih koji to sve ignorišu. Moramo kod ljudi razviti svest, pre svega onih koji dolaze iz inostranstva'', rekao je Dodik.

Istakao da se pokušava rešiti problem tranzita robe.

Evropa je zatvorila svoje granice, i pokušavamo naći rešenje za privedu. Centralne banke svih zemalja su reagovale, kod nas još ne. Ali verujem, ukoliko Predsedništvo BiH zauzme stav, moraće da to urade i oni koji tamo rade'', rekao je.

Očekuje se veliki priliv državljana BiH, koji će na Zapadu ostati bez posla.

''Moramo da reagujemo na to sve, i to veoma rigorozno. Žao nam je što će provesti 14 dana u šatorima, ali to je mera koja će pomoći i njima i nama. Neki su svesni toga, i sada pokušavju da uhvate zadnji voz, da dobiju papir za kućnu izolaciju, ali i oni će biti i te kako kontrolisani'', rekao je Dodik.