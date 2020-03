SNAŽAN ZEMLJOTRES JUTROS POGODIO ZAGREB: Rušili se zidovi i krovovi, građani NE PAMTE OVAKO JAK POTRES (FOTO)

Zemljotres jačine 5,3 stepeni dogodio se jutros u 6.23 u Zagrebu, javlja Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Epicentar potresa bio je sedam kilometara severno od Zagreba na dubini od deset kilomatara.

Potres. A 5,95 magnitude earthquake has occurred near Zagreb, Croatia at 06:24! https://t.co/VF7nnjgHUO pic.twitter.com/oPedisN3sy