Hrvatska Hrvatska spisateljica i kolumnistkinja Vedaran Rudan bez dlake na jeziku "sumira" ključne svetske i domaće "faktore", a sada je "secirala" Svetsku zdravstvenu organizaciju (SZO, engl. WHO)

Tekst prenosimo u celosti:

Za mene je prije korone organizacija WHO bila skupina svjetskih stručnjaka koja je uz pomoć različitih država rješavala svjetske zdravstvene probleme. Bogate zemlje su u Organizaciju uplaćivale više love, siromašnije manje ili ništa. U stručnost ekipe koja bi svijetu s vremena na vrijeme nešto rekla nitko nije sumnjao.

Danas? Danas su obični, mali ljudi zbunjeni. Tko je WHO? Tko je plaća? Može li joj se vjerovati? Tko su ljudi koji u njoj sjede i svakoga dana mijenjaju mišljenje? Na početku frke oko korone „znali“ su da je to virus koji se ukazao na kineskim „mokrim tržnicama“. Tamo se prodaju čudne životinje, Kinezi svašta jedu, korona je bila „logična“ posljedica.

Virusu treba jako malo da skoči sa šišmiša na čovjeka, ako su i jedan i drugi u „mokroj“ okolini. Da je sve odavno „logično“ i da se sve ovo očekivalo potvrdio je srednjoškolac doktor Bill koji je čitavu frku najavio 2015. godine. Zašto Doktor nije svoje milijarde koje, navodno, šakom i kapom dijeli da bi svijet ozdravio, ubacio u proučavanje virusa? Ne bi li to bilo bolje od držanja predavanja? Odgovor znaju on i njegova supruga, dobročiniteljica Melinda.

Kako bilo, zloguke najave Dobrotvora Billa davne 2015. nije ozbiljno shvatila ni WHO. Pa smo mi, uvjereni da se može poginuti u najstrašnijim mukama samo ako živiš u Iraku, Afganistanu, Libiji, Siriji i ostalim divljim kurdistanima koje sile Zapada žele demokratizirati, opušteno poluživjeli svoje male živote.

Bolio je nas naš poluživi ku*ac što Ameri, Britanci, Francuzi i Nijemci rade „divljacima“ uz našu minimalnu pomoć. Nas više neće demokratizirati. Jugoslaviju su razje*ali, možemo odahnuti i udahnuti osiromašeni uran koji dugoročno ubija žešće nego korona? WHO se o tome nikad nije izjasnio. Možda širim fejkingnjuz? Kako ja znam da je osiromašeni uran poguban po zdravlje kad WHO plaćen da brine o svjetskom zdravlju o tome šuti? Opet će mi Facebook skinuti tekst? Opet će FAKTOGRAF.hr, hrvatski mjerač Istine, popizditi?

WHO je plaćen…Tko plaća WHO? Ameri su se izvukli iz priče kad su krenuli crkavati onako kako obično crkavaju milijuni njihovih žrtava diljem svijeta. Crnoj sirotinji i bijelim siromasima nitko nije mogao pomoći. Crkavali su i liječnici naoružani u borbi protiv korone vrećama za smeće jer im država nije htjela platiti zaštitna odijela.

Ameri su odje*ali WHO jer ih je svojim procjenama zaje*ala. Uskočio je Doktor Bill. Sad je on šef jer je najveći donator. Može li običan čovjek vjerovati svjetskoj ekipi koju u postotku najviše financira jedan čovjek?

WHO je pred nekoliko mjeseci znao da nas je*e šišmiš, sada spominje virus koji je…Pobjegao namjerno? Brisnuo slučajno? WHO ovih dana proziva Kinu, traži istragu. Šangaj je najnaseljeniji grad na svijetu sa 26,3 milijuna stanovnika. Tamo ima „mokrih tržnica“, a nema ni šišmiša ni korone? Peking ima 21,54 milijuna stanovnika. Tamo ima „mokrih tržnica“, a nema ni šišmiša ni korone? Kako to da WHO ne objašnjava i ne komentira najveću svjetsku pobjedu nad koronom?

Ali to nije sve. WHO je pohvalila mnoge koji su se zaključali i tako zaje*ali virus. Danas na velika zvona ista WHO hvali Šveđane koji otključani šeću Švedskom? Gdje je istina?

Tko zna Istinu?

WHO definitivno ne zna da ništa ne zna. Ni ja ništa ne znam, samo pitam, kad ćemo doznati koje su boje bili oni koji su umrli u Švedskoj? Želim znati broj obojenih švedskih mrtvaca. WHO koja hvali švedski model sigurno zna taj broj, ali misli da nikoga ne zanima. Mene zanima. Pada mi na pamet heretička misao. Možda su Šveđani svojim „otključanim“ modelom željeli očistiti svoja geta? Je li čista perverzija misliti da se bijelima živo je*e za tamnopute ili ipak samo treba baciti oko na ono što se danas dešava diljem svijeta? Ako sam u pravu onda švedski model nije pravi put nego zločin.

Bože, koliko glupih pitanja može postaviti nemoćna, neobrazovana neznalica poput mene? Zato što sam takva mislim da i ljudi koji sjede u WHO donose glupe zaključke, sulude preporuke, opasne odluke. Istovremeno imaju zastrašujuću moć.

Ma, samo pitam, who the fu*k is WHO? Zna li netko? Čuje li se što?