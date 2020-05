Svedok opisao užasnu nesreću kod Zadra: "Avion se okretao, pa udario u zemlju, usledila eksplozija"

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Diadora TV via AP | |

Avion Zlin 242 L Aerobatic, iz za sada nepoznatih razloga srušio se na području Biljana Donjih, te je pri udaru u tlo eksplodirao i zapalio se

Dvojica pripadnika Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva, kadet i instruktor, smrtno su stradali kada se trenažni avion na kojem su sprovodili obuku, danas oko 16 sati srušio u blizini baze u zadarskom Zemuniku.

Meštani Biljana Donjih navikli su na zvuk vojnih aviona pa danas nisu posebno obraćali pažnju na nebo iznad njih. Igrom slučaja nesreći je svedočio jedan od meštana dok je pred kućom čistio ribu.

Za RTL je ispričao kako je to izgledalo.

- Avion se okretao u zraku, izvodio akrobacije. U jednom momentu nije se čuo nikakav zvuk, no on je i dalje bio u vazduhu. Samo desetak sekundi kasnije čuo se udarac o zemlju, a nedugo zatim i eksplozija - rekao je on.

Kako su saopštili iz Ministarstva odbrane, u mestu biljane Donje, nedaleko od Zadra pao je vojni školski avion ZLIN tokom leta obuke. Poginule su dve osobe, nezvanično je potvrđeno iz PU Zadar.

- U Operativnom dežurstvu policije Policijske uprave u 16:02 sati primljena je dojava da je u mestu Biljane Donje pao avion. Odmah po dojavi na mesto događaja upućeni su policijski službenici, a o ovom događaju su obaveštene i sve druge službe, hitna služba, vatrogasci i sve druge nadležne službe. Nakon dolaska na mesto događaja o svim preduzetim merama i radnjama ćemo blagovremeno obavestiti javnost - poručili su iz PU zadarske.