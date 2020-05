Crna Gora otvara granice 1.juna, ali ne i za građane Srbije

-Bitku sa opakim virusom smo dobili i Crna Gora je postala prva "korona fri" država u Evropi - rekao je predsednik Vlade Duško Marković na pres konferenciji i poručio da je to rezultat na koji moramo biti ponosni.

-Planiramo da se od naredne sedmice otvore vrtići i igraonice, a početkom juna granice i da se dozvole javna okupljanja do određenog broja ljudi. Prvih dana juna granice će biti otvorene sa zemljama koje ispunjavaju kriterijuma Instituta za javno zdravlje, a to su Hrvatska, Slovenija, Albanija, Austrija, Nemačka, Poljska, Češka, Mađarska, Grčka. Za nas posao nije stao, moramo da sprečimo unos virusa, i njegovo širenje. Mere bi, kako je Institut najavio, trebale da stupe na snagu od 1. juna i to znači da ćemo imati dozvoljena javna okupljanja do jednog broja. Mi tako već ulazimo u proces uvođenja javnih okupljanja uz određene mere - rekao je Marković dodajući da će organizovanje litija ostaviti za neki drugi put.

#Coronafree status je danas amblem Crne Gore na svim meridijanima. Od danas je #CrnaGora posebna i po rezultatu koji je ostvarila u borbi sa nevidljivim i nepoznatim neprijateljem.

🇲🇪 i iz ovoga izlazi jača i stabilnija, na dobrobit svih njenih građana. @DuskoMarkovicCG pic.twitter.com/D90JhEuNbK — Vlada Crne Gore (@VladaCG) 25. мај 2020.

Kao što se može videti, Srbija nije na spisku zemalja za koje će moći slobodno da uđu u Crnu Goru, razlog za to je, kako je rečeno jer smo navodno i dalje "pod maskama".

-Bez obzira na dogovore sa verskim zajednicama, nedavno su se desila okupljanja u Nikšiću, Beranama. Dvadeset prvog maja smo imali sporadična okupljanja mladih, na otvorenom prostoru, koja, po nama, nisu predstavljala epidemiološki rizik - dodao je on.