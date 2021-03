NE SMIRUJE SE TLO U HRVATSKOJ: Sisak i noćas pogodio jak zemljotres! Tresla se okolina (FOTO)

Zemljotres jačine 3,9 stepeni prema Rihteru potresao je noćas oko dva sata okolinu Siska, saopštio je Evropski mediteranski centar za potrese (EMSC).

Epicentar potresa bio je 14 kilometara severozapadno od Siska, na dubini od dva kilometra, prenosi Hina.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.9 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/WVEPRGtZpz