ISPOVEST ČOVEKA KOJI JE PRONAŠAO TELO DEČAKA IZ NEVESINJA: Mislio sam da je živ, srce mi je zaigralo

Posle opsežne potrage, telo dečaka V.S. (10) iz Nevesinja pronađeno je danas u potoku u šumi sedam do osam kilometara od njegove kuće.

Jedan od mnogobrojnih učesnika potrage rekao je da su dečaka pronašli kako leži u plitkom potoku i da je na trenutak pomislio da je živ.

Za njim je tragalo više od 300 ljudi - pripadnici Policije, Civilne zaštite, Gorske službe sapasavanja, lovačka društva, te veliki broj građana.

Jedan od ljudi koji su pronašli dečaka napisao je na Fejsbuk stranici Nevesinje info da su pretresali rejon od oko 40-50 ha površine, od štala na Pomakovcima do dna Ljubovića bare.

"Pretresali smo ga od dva puta, dužno, u odlasku i povratku. Na nekim mestima je šikara bila takva da sam pomislio da nema šanse da je tuda prošlo bilo šta osim divljih životinja, a ne dečak na biciklu. Na kraju rejona (dno Ljubovića bare) smo seli i odmorili pet minuta nakon čega smo krenuli nazad", napisao je on.

Kako je dodao, leva granica rejona je plitak potok, granica šume i Pantove bare. Kroz taj potok voda praktično ne teče nego se cedi, istakao je.

"Prvi do njega je bio čovek iz Nevesinja, policajac. Nakon 250 metara povratka, povikao je: "Evo ga!" Na trenutak sam pomislio da je živ, srce mi je zaigralo, sva šestorica smo dotrčali i videli dečaka kako leži u tom plitkom potoku", opisao je užasan prizor.

Kako je rekao, bicikl je takođe bio u potoku, dva metra od dečaka.

"Čovek koji ga je prvi video je kleknuo pored njega i opipao mu puls ali je po boji i ukočenosti bilo jasno da dečak već mnogo sati nije živ. Ležao je u potoku kao da spava. Odmah smo obavestili policiju i ostale potražne timove. Sve ovo sam napisao samo da prekinem priče koje su se pojavile u narodu i medijima, da je pronađen u jezeru Alagovac, da je pronađen na brani, da je bio ovakav ili onakav, da su ga dirale divlje životinje i sl. Ništa od toga nije istina, istina je ovo što sam napisao gore i to je slika koju će svaki od nas nositi u glavi do kraja svog života. Malom V. neka je pokoj duši i laka ova naša tvrda hercegovačka zemlja", napisao je on.

Uzrok smrti biće poznat nakon obdukcije, a uviđajem je utvrđeno da na dečakovom telu nema tragova nasilja, rečeno je danas Srni u Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju nakon završetka uviđaja.