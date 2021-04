Krivokapić ugrožava bezbednost ministra Leposavića: Još ga nije smenio, a već mu oduzeo karticu za parking

U Crnoj Gori se ne smiruje politička kriza. Premijer nema podršku dela vladajuće koalicije.

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić nastavio je s pritiscima na vladajuću koaliciju da ga podrži u smenjivanju ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića zbog izjave o Srebrenici. Koliko je premijeru i onima koji ga podržavaju stalo da izguraju ovu smenu, pokazuju metodi kojima se služe, pa je tako Leposavić ostavljen na cedilu kada je reč o bezbednosnom protokolu koji je imao kao ministar.

Ministru Leposaviću je dodatno ugrožena bezbednost zabranom parkiranja njegovog službenog vozila u garaži vlade, piše crnogorski portal Borba. me. Kako navode, njemu su u utorak deaktivirane kartice za ulazak u vladinu garažu, a obezbeđenje ministra je dobilo usmeno obaveštenje da VIP vozilo ministarstva pravde više ne može da se parkira u garaži vlade, i to po nalogu iz kabineta Generalnog sekretarijata vlade. Ovaj nalog je, kako se ocenjuje, prilično neobičan, s obzirom na to da je isti Generalni sekretarijat pre samo dva meseca naložio ministru pravde da upravo zbog veće bezbednosti koristi garažu, a ne otvoreno parkiralište.

Osim smene Leposavića, kamen spoticanja u vladajućoj koaliciji bili su i tužilački zakoni, ali je u ponedeljak veče postignut dogovor u vezi s tim aktima. Sve trzavice u vlasti praćene su i višednevnim antivladinim protestima Patriotsko-komitskog saveza, čije pristalice, među kojima su i pristalice DPS Mila Ðukanovića, od premijera traže ostavku.

Uoči sastanka predstavnika stranaka vladajuće koalicije s Krivokapićem, jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić kaže za Kurir da njegov blok neće promeniti odluku o Leposaviću.

- Ne znam šta će sastanak doneti, ali znam da nema govora da odustanemo od stava da nećemo glasati za smenu ministra Leposavića - poručio je on.