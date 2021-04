MANDIĆ ZA PINK: Nije prvi put da neko pokušava da ukrade deo srpske istorije Crne Gore! (VIDEO)

Narod u Crnoj Gori, pravoslavni narod, ni po čemu se ne razlikuje u tom sećanju od naroda u Srbiji kao i u Republici Srpskoj, rekao je za Novo jutro Andrija Mandić, Lider Demokratskog fronta Crne Gore.

Mandić je rekao da pripadnost nekoj naciji znači pripadati sećanjima na zajednička stradanja.

- Narod u Crnoj Gori, pravoslavni narod, ni po čemu se ne razlikuje u tom sećanju od naroda u Srbiji kao i u Republici Srpskoj, što nas je dugo činilo sastavnim delom srpske nacionalne zajednice – rekao je Mandić.

Kako kaže, anti-srpstvo se javlja tek 1997. godine, i to kod samo dela naroda.

- Danas u Crnoj Gori dolazi do sudara ideja, nije prvi put da neko pokušava da ukrade deo srpske istorije - rekao je Mandić.

Kako kaže, sada neko pokušava da prigrabi za sebe nešto što je nemoguće.

Dodaje da nove generacije koje dolaze i koje će svoju budućnost zasnivati na istoriji, moraju ispraviti ono što su ove generacije pokušale da iskrive.

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, rekao je da patriotizam ne ide bez toga da se bude i kosmopolita, jer u suprotnom, dodaje, pretvara se u šovinizam i neke druge ružne oblike.

- To nije neki strašno patetičan pojam, to je nešto sa čime normalan čovek živi i što ne treba da se ističe. To je stvar kućnog vaspitanja. Zato smatram da te dve stvari idu zajedno, iako se na patriotizam gleda iskrivljeno. To je prisutno u jednom delu javnog mnjenja svakodnevno i postalo je „loše“ reći bilo šta o svojoj zemlji pozitivno – rekao je Krstić i dodao da vam se može dogoditi da ukoliko pišete ćirilicom na tviteru, da vas prozivaju.

Kako kaže, neki će svaku pozitivnu stvar o Srbiji da protumače kao šovinizam.

Aleksandar Šapić, predsednik Gradske opštine Novi Beograd, rekao je da je nacionalizam dobio negativnu konotaciju 90-ih godina, i istakao da je to donelo mnogo štete svima.

- Iz toga niko nije izvukao korist, i dan danas se još oporavljamo od tih nesrećnih godina. Nacionalizam bi trebalo da bude nešto lepo, da pokazuje ljubav prema svome, kao i želju da učinite dobro za svoje okruženje ali bez narušavanja prava drugih – rekao je Šapić.