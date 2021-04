'IMUNIZACIJA JE JEDAN OD PREDUSLOVA!' Hotelijeri u Crnoj Gori zabrinuti, traže hotele za zaražene turiste

Ovaj podatak brine epidemiologe, pogotovo što su mere za suzbijanje epidemije sve slabije, ali i hotelijere, koji tvrde da nadležni nisu rešili brojne probleme pred početak turističke sezone.

Nadležni bi trebalo da odrede i hotele za smeštaj zaraženih turista, smatraju hotelijeri.

Hotelijer iz Budve Dragan Purko Ivančević, kazao je da ako Vlada ubrzo ne reši problem vakcinacije, teško će moći da se dogovori sa bilo kojom zemljom o dolasku turista u Crnu Goru. On ističe da Crna Gora i pored zahteva, nema hotele namenjene za smeštaj turista koji budu inficirani koronom tokom letovanja.

- Svaka država je to rešila, a mi to još nemamo. Počev od imunizacije, i to je jedan od preduslova, da se odrede hoteli u kojima će biti lečeni i smešteni zaraženi turisti.

Nadležni su obećali da će to biti rešeno, ali još nemamo konkretno rešenje. Sve dok se ne reši pitanje imunizacije i hotela za zaražene, ne možemo da ugovaramo dolazak turista - rekao je Ivančević.

Predsednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović, smatra da se neopravdano kasni sa vakcinacijom građana i turističkih radnika pred početak sezone.

- Kada su u pitanju turistički radnici iz Vlade najavljeno je da ćemo imati primat, posebno radnici koji će biti u direktnom kontaktu sa gostima. Nadam se da će se te najave realizovati i da ćemo do juna imati u većini slučajeva vakcinisane radnike. Mogu da kažem za svoju kompaniju da se značajan broj ljudi prijavio za vakcinaciju - ističe Radulović.

Radulović ističe i da turistički radnici koji neće da se vakcinišu ne gube previše, ali neće moći da rade na mestima gde su svi radnici vakcinisani.

- Moraćemo da im tražimo mesta u delatnosti gde mogu da rade, a da ne budu u kontaktu sa gostima. Mi trenutno možemo da pozovemo goste kod nas, jer smo, kada je reč o padu zaraženih, mnogo bolji od Hrvatske, Srbije, BiH. Agencije su nam rekle da do 1. maja ne razmišljaju o dovođenju turista u Crnu Goru, a da će narednog meseca odlučiti na osnovu epidemiološke situacije - kazao je Radulović.

Epidemiolozi podsećaju da je Crnoj Gori potrebno da vakciniše do 6.000 osoba dnevno da bi povećala stopu imunizacije pred početak sezone. Prema poslednjim podacima, trenutno je 39.775 građana revakcinisano, dok je prvu dozu primilo njih 20.410. Na čekanju za pelcovanje je i gotovo 100.000 prijavljenih građana. Prema ranijim najavama, do početka sezone trebalo bi da bude vakcinisano više od 30 odsto građana.