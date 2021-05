CENOVNIK KAVAČKOG KLANA - Kuririma su dostavu droge plaćali i do 300.000 evra

Slovenačka ćelija kavačkog kriminalnog klana imala je cenovnik prema kom su plaćali kuririma za prenos droge i oružja, ali i novca od jednog do drugog mesta.

Za transport kilograma kokaina širom Slovenije dobijali su 250 evra. To piše u krivičnoj prijavi koju je policija Slovenije 14. maja podnela tamošnjem Specijalnom državnom tužilaštvu protiv više desetina osoba.

- Marko Škrebec (nadimak na aplikaciji "Skaj" Coco) je Darku Nevzatoviću (Casper) poslao cenovnik usluga koje će obavljati Miloš Miljković (John Dere) i koliko će biti plaćen za to. Iz cenovnika proizilazi da je za prevoz kilograma kokaina do Rijeke ili Zagreba primio 750 evra, a za prevoz pola kilograma 400 evra. Za prevoz kilograma kokaina do Splita 900, Salcburga 750, Beča i Minhena 1.000, Štutgarta 1.250 i Venecije 750, a za prevoz kokaina po Sloveniji 250 evra - piše u prijavi u koju su mediji imali uvid.

Pojašnjeno je da je Miljković za preuzimanja kanabisa u Nemačkoj od vozača kamiona dobijao 100 evra i putne troškove do Nemačke, a za prevoz novca 500 evra i putne troškove.

Ipak, od tog novca morao je klanu davati 30 odsto, kako bi se otplaćivala vozila koja su koristili za šverc.

Najam stana na adresi Kvedrova cesta u Kopru, gde se nalazilo skrovište za droge i gde je živeo Miloš Miljković, finansirala je kriminalna organizacija. Ostali troškovi koje je imao bili su uključeni u cenu njegovih usluga - navodi se u spisima.

Na spisku više desetina osumnjičenih članova tog klana dominiraju državljani Slovenije, a prijavom su obuhvaćeni i državljani Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Podgoričanin Milan Vujotić (Lavitese) četvrti je na listi osumnjičenih, a tamošnje vlasti terete ga da je 2018. godine sa Filipom Vrzićem (Drug i No10) dogovorio da se u Sloveniji osnuje podružnica kvačkog klana i da im je nabavljao drogu koju su dalje rasturali širom Evrope.

U dokumentu piše da ih je Vujotić u decembru 2018. godine prvi put snabdeo kokainom, a da je tu isporuku koja je iz španskog letovališta Ljoret del Mar stigla u Sloveniju nadgledao šef grupe Vrzić.

Nakon toga naloge za dalji transport davao je Klemen Kadivec čije je tajno ime bilo Tom Ford.

Slovenačka policija objašnjava da je prikupila dokaze protiv pripadnika te kriminalne grupe klasičnim radom, ali i prikrivenim istražnim metodama među kojima je bila i tajna operacija trgovine droge.

Među mnogobrojnim dokazima su i sredstva za pakovanje i brojanje novca, snimci sa nadzornih kamera, oduzeti mobilni telefoni u kojima su članovi kriminalne grupe ostavili mnoštvo dokaza i DNK sa svih oduzetih predmeta.

Za dobavljače pola miliona evra Brat Klemena Kadiveca, jednog od vođa slovenačke ćelije kavačkog klana, Blaž Kadivec (SKY Ljubljana) bio je zadužen da plaća dobavljače kokaina iz Španije i Holandije. U spisima piše da im je novac slao po kuririma, a da je novac za isplatu kurira slao po Darku Nevzatoviću. Policija opisuje da je Nevzatoviću za isplatu dobavljača konoplje iz Španije dao 200.000 evra, koje su bile vakumirane da bi se lakše prenele, a da je na isti način, ali sa 300.000 evra isplatio dobavljača kokaina iz Holandije.

Tokom istrage rađeno je i prepoznavanje ostalih osumnjičenih na osnovu fotodokumentacije, a inspektorima je bilo odobreno i da ih audio i video snimaju na mestu stanovanja i u pokretu i da prisluškuju i snimaju njihovu kompletnu elektronsku komunikaciju.

Slovenačka policija u toj istrazi sarađivala sa kolegama iz Norveške, Nemačke, Italije, Španije, Hrvatske, Srbije, Austrije i Holandije.

- Kombinacijom klasičnih policijskih zadataka i prikrivenih istražnih mera potvrđeno je da su se osumnjičeni bavili skladištenjem, prodajom, prenošenjem i posredovanjem u prodaji supstanci klasifikovanih kao droga, čime su pribavili veliku količinu protivpravne materijalne koristi, takođe i prodajom, kupovinom, skladištenjem i prenosom vatrenog oružja - piše u prijavi.

Slovenačka policija, podsetimo, 14. maja razbila je tamošnju ćeliju kavačkog kriminalnog klana i osumnjičila najmanje 60 osoba za šverc droge, oružja i nezakonito prebacivanje miliona zarađenih od tog posla iz Španije u Beograd.

Prema spisima specijalni tužioci sumnjiče Klemena Kadiveca, Luku Arapovića, Drejca Kovača, Blaža Kadiveca, Danijela Mišljenovića, Uroša Inglića, Igora Popovića, Stojana Babića, Srđana Petrovića, Elvisa Kolenovića, Nenada Tabakovića, Dalibora Kožala, Danka Vukojevića, Željka Hrkalovića, Alena Bajca i Miloša Joksimovića da su sa Filipom Vrzićem, Darkom Nevzatovićem, Markom Škrebecom, Milanom Vujotićem, Slađanom Petrovićem, Milošem Miljkovićem, Mariom Budimirom, Slavkom Tešićem, Radenkom Vučenovićem, Markom Plavšićem, Radoslavom Tepavcem, Markom Stefanovićem, Stefanom Stojanovićem, Vasilijem Aleksićem, Kostom Tabakovićem, Josipom Skokom, Nikom Škrebecom, Hrvojem Krstanovićem, Davidom Filipom Brzovićem i nepoznatim osobama čiji su nadimci na aplikaciji "Skaj" Notorius Big, Majstor, Home ili Lusy, Jorgić, Triple XXX, Wolfi, Matan, Mr. Nice, Rocky new Tesla, Bale new, Lucbek, Bari, Lion new, Zio II, Corsco, Jare, Gonzales, Bolt i Centurion švercovali drogu, oružje i prenosili prljav novac iz Španije u Srbiju.

Jedan od kurira kavačkog klana u Sloveniji srpski državljanin Miloš Miljković za prevoz droge i novca od 8. decembra 2019. godine do početka jula 2020. godine od tog nezakonitog posla zaradio je najmanje 33.100 evra, tvrde slovenački istražitelji.