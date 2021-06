IZGUBIO POVERENJE PARTNERA IZ DEMOKRATSKOG FRONTA! Knežević i Medojević: Krivokapiću, odmah podnesi ostavku!

Koalicija „Za budućnost Crne Gore“ zatražila je od crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića da podnese ostavku jer je, kako ističu, zbog odbijanja da potpiše Temeljni ugovor sa SPC izneverio narod i koalicione partnere.

Kako je konstatovano na sastanku predsednika stranaka koalicije „Za budućnost Crne Gore“ prekjuče u Podgorici, a koju u Skupštini predstavlja 26 poslanika, odnosno dve trećine parlamentarne većine, oni su duboko razočarani poslednjim potezima Krivokapića, a naročito nepotpisivanjem Temeljnog ugovora sa SPC, te zahtevaju njegovu ostavku.

- Srušeni su osnovni principi naše koalicije. Premijer je izneverio naše strpljenje i izgubio našu podršku sve dok se obećano ne ispuni, i to bez odlaganja - naveli su iz koalicije „Za budućnost CG“.

Jedan od lidera DF Milan Knežević juče je poručio da je Demokratski front jasno saopštio svoje stavove o delovanju Krivokapića, a njegov koalicioni partner, lider PzP Nebojša Medojević smatra da je premijer sam trebalo da traži poverenje za svoju vladu.

- Zvali smo ga nekoliko puta da dođe u Skupštinu da razgovaramo. On to ignorantski odbija. On je na potezu, DF je jasno saopštio koji će biti pravci našeg kretanja - kazao je Knežević.

Medojević je potvrdio da Krivokapić nema njihovo poverenje.

Istovremeno, Krivokapića ne da ne dotiče to što govore oni koji su ga na vlast i doveli nego ne haje ni za skupštinske obaveze. On se tako nije pojavio na kontrolnom saslušanju u vezi sa švercom cigareta, koje je bilo zakazano na Odboru za bezbednost i odbranu.

