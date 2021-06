MANDIĆ ZA PINK: Krivokapiću smo dali prostor i priliku da završi bitan posao, on je tu priliku prokockao! (VIDEO)

Nije mi jasan potez Zdravka Krivokapića, koji je obećao da će potpisati Temeljni ugovor sa SPC, došao u Beograd, a potom odustao od toga, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK Andrija Mandić, jedan od lidera Demokratskog fronta.

“I to sve zbog mišljenja nekog od koalicionih partnera koji je posumnjao da li je to dobar potez”, rekao je Mandić.

Kako kaže, do tog dolaska u Patrijaršiju promenjeno je tri do četiri stava.

“Temeljni ugovor je trebalo da se potpiše te noći u Patrijaršiji i ja sumnjam da će to sada biti moguće”, rekao je Mandić.

Dodaje da će ljudi iz Vlade tražiti neku drugu verziju.

“Verovatno će tražiti razlog da nevladina organizacija, koju zovu crnogorska pravoslavna crkva egzistira pored SPC u CG”, rekao je Mandić.

Kako kaže, u tom cilju su imali više aktivnosti.

“Mi smo veličanstvenim litijama probudili narodni duh, i donese pobeda nad bezbožnom politikom usmerenom protiv naše crkve. I sada kada smo tom čoveku dali prostor i priliku da završi taj posao, on je tu priliku prokockao”, rekao je Mandić, i dodao da sumnja da će on to ikada potpisati.

Autor: