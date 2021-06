NEVIĐENA DRAMA NA DRAVI: Džet-skijem spasao dva prijatelja iz prevrnulog kanua, treći ODBIO POMOĆ, pa nestao BEZ TRAGA

Hrvatski spasioci tragaju za muškarcem (30) na reci Dravi kod Osijeka koji je nestao nakon što se kanu, u kome je bio sa još dva prijatelja.

Tri muškarca su htela da se provozaju kanuima po Dravi, ali u jednom trenutku se jedno od plovila prevrnulo. Našli su se u reci i počeli da plivaju prema obali.

Prethodno ih je jedan muškarac na džet-skiju upozorio da budu oprezni jer je na tom delu opasno zbog privezanih šlepova i jakih struja. Kada je čuo vrisku i video prevrnuti kanu odmah je došao da ih spase.

Dvojica su se uhvatila za džet-ski, a upitao je i 30-godišnjaka, koji se držao za kanu, treba li mu pomoć. Kako je on odgovorio negativno, da će sam do obale, vozač je njegova dva prijatelja dovezao do obale.

Međutim, 30-godišnjak je nestao i videli su samo kanu kako nizvodno plovi Dravom. Vozač džet-skija je pokušavao da ga locira, ali bezuspešno, pa su ubruo na mesto događaja stigli ronioci i policija. Potraga i dalje traje.