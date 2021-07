VAKCINISAO NA CRNO? Lekar iz Hrvatske za cepivo protiv korone uzima od 300 do 500 maraka

Srbačka policija podnela je prijavu protiv Mihada Zukanovića (60), lekara opšte medicine iz Hrvatske, zbog sumnje da je na crno vakcinisao više građana BiH, naplaćujući im od 300 do 500 maraka po vakcini.

U prijavi dostavljenoj OJT u Banjaluci, Zukanović se tereti za neovlašćeno pružanje medicinskih usluga za koje je zaprećena kazna do dve godine zatvora.

- Sumnjiči se da je suprotno važećim propisima RS pružao medicinske usluge na području Kobaša u Opštini Srbac - saopšteno je iz PU Gradiška.

Po Kobašu se već duže vreme priča da tu dolazi lekar iz Hrvatske, koji za određeni iznos građane vakciniše protiv kovid 19. U to vreme u BiH vakcine nisu bile dostupne, pa su mnogi odlučili na to. Iako je u to u Kobašu "javna tajna", istražitelji su teško dolazili do svedoka voljnih da o tome govore. Zvaničnu potvrdu dobili su nedavno kada su pojedinci zvali Dom zdravlja u Srpcu i Institut za javno zdravstvo RS navodeći da su primili prvu dozu vakcine, ali da nisu revakcinisani. Ispostavilo se da im je prvu dozu na crno dao Zukanović, koji kod Slavonskog Broda ima ordinaciju opšte medicine.

- Nismo želeli da ga prijavimo, već smo se u Domu zdravlja raspitivali na koji način se možemo revakcinisati. U velikom smo problemu, jer više od četiri meseca nismo primili drugu dozu vakcine i ne znam kako ćemo je i gde primiti - ispričao je "Novostima" besni sagovornik koji je insistirao na anonimnosti.

On kaže da im je Domu zdravlja rečeno da nisu jedini s tim problemom, jer su im se i drugi ljudi javljali.

- Rečeno nam je da su neki tražili potvrdu vakcinacije, a budući da je sve nelegalno nisu je mogli dobiti. LJudi traže "kovid-pasoše"... Pa ko će im dati potvrdu, kada je to lekar iz druge države!? - kaže naš sagovornik.

Proveravaju se tvrdnje da je Zukanović na crno vakcinisao i u Brodu, Tešnju i Sarajevu...

NEGIRAO

Policija je pronašla određene dokaze o nelegalnoj vakcinaciji "astra zenekom" i "fajzerom".

- Zukanović je prvom dozom "astra zeneke" vakcinisao svog oca Maida i maćehu Izetu, koji žive u Kobašu. Postoje i drugi dokazi. Osumnjičeni je saslušavan u policiji i negira sve navode o vakcinaciji na crno - kaže naš izvor.