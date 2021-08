SPREČITI OTIMANJE IMOVINE 400.000 SRBA! Od septembra Beograd i Banjaluka u akciji kako bi pomogli ljudima iz REPUBLIKE SRPSKE širom sveta

Beograd i Banjaluka od septembra pokreću veliku kampanju kako bi se zaštitila imovina oko 400.000 Srba u Bosni i Hercegovini.

Kako "Novosti" saznaju, cilj je da se preko diplomatsko-konzularnih predstavništava Srbije, udruženja naših sunarodnika širom sveta, tamošnjih medija, društvenih mreža, uputi poziv Srbima u inostranstvu da se jave da bi se sprečilo da ostanu bez kuća, njiva ili šuma u Federaciji BiH. Jer, uveliko se sprovodi perfidan plan promene vlasništva, a na najvećem udaru su ljudi u dijaspori koji ne znaju šta se dešava u matici.

Pod izgovorom da se obavlja "harmonizacija katastra i zemljišnih knjiga u FBiH" već nekoliko godina se "brišu" stari vlasnici, a sve je intenzivirano u poslednje vreme. Federacija BiH, naime, objavljuje oglase i poziva vlasnike da se jave kako bi se upisali u knjige, ali to čini preko lokalnih medija, "Službenog glasnika", ili objavom na oglasnim tablama opština. Ostavlja se svega 60 dana za javljanje, a ukoliko vlasnik do isteka roka to ne učini, imovina se upisuje na nekog drugog, najčešće na opštinu, kanton, neretko i na komšiju.

- Želimo da dopremo do Srba u inostranstvu koji ne mogu ni da vide ove oglase, jer hoćemo da ono što je srpsko i ostane srpsko. Srbija će pomoći da se obavesti što veći broj ljudi, ali će se vlasnici imovine ili njihovi potomci javljati u kancelarije za pravnu pomoć u RS, kojih zasad ima šest - u Banjaluci, Zvorniku, Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Mrkonjić Gradu i Nevesinju - objašnjava za "Novosti" Arno Gujon, direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu pri MSP Srbije.

Prema dostupnim podacima, vrednost zemlje i druge imovine na koju Srbi polažu pravo meri se milijardama evra. Đorđe Radanović, koordinator rada Kancelarije za stručnu pravnu pomoć Srbima u FBiH, kaže, za "Novosti", da su kancelarije već primile oko 4.000 prijava Srba da im je imovina oteta i uknjižena na opštine ili kantone po FBiH:

- Očekujemo da se broj prijava znatno uveća kada krene kampanja iz Srbije. Procena sa terena pokazuje da je vrednost imovine u ovih dosad podnetih 4.000 zahteva više od 100 miliona evra!

Prema rečima Radanovića, otimanje zemlje čiji su vlasnici Srbi, prisutno je u svakom delu Federacije BiH:

- Zasad najviše primera otimanja imamo na području Sarajeva, Mostara i Bihaća. U kancelarijama imamo pravne timove koji pomažu našim ljudima. Zato, apelujem na sve Srbe kojima je oteta kuća, zemlja, šuma da nam se jave.

Arno Gujon objašnjava da Uprava na čijem je čelu ovu veliku kampanju obaveštavanja Srba i zaštite njihovog imetka sprovodi sa Upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, koja je i otvorila šest kancelarija. Dosad je održana serija sastanaka, a u toku su i pripreme da se Srbima omogući i javljanje preko mobilnih aplikacija "Viber" i "Vocap".