ŠKALJARCIMA PROPAO PLAN ZA BEKSTVO IZ SPUŽA ZBOG VELJE NEVOLJE: Imali su detaljan plan, ali je sve palo u vodu

Jedan od optuženih za planiranje likvidacije jednog od vođa Kavačkog klana Slobodana Kašćelana, kao i saradnika kavačkog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, planirao je i bekstvo iz spuškog zatvora, tvrdi u svom iskazu zaštićeni svedok kodnog imena Kamenko Kuč.

Prema njegovim rečima, Janko Vukadinović je smislio taj plan. Podsećamo, Vukadinović i osobe koje su obuhvaćene optužniicom za pomenuta planirana ubistva označene su u evidenciji policije kao osobe bliske i članovi škaljarskog klana, prenosi podgorički Dan..

Kako se navodi u iskazu zaštićenog svedoka, iz zatvora je planirano da pobegnu Vukadinović i V.L., M.M.

"Pojašnjava da mu je Janko rekao da su oni dali 1.000 evra komandiru u zatvoru, ali mu nije rekao kako se zove taj komandir, kako bi im uneo neke konopce i kuke koje će im poslužiti za bekstvo. Prema tom planu, ova dvojica su trebala za vreme šetnje sa nekog malog prostora da pobegnu kroz žicu koju bi presekao B.N., a sve oko organizacije rezanja žice završavao je Z.P., a prema onome što je svedoku saradniku poznato N.B. ustvari radi za Z.P.. Prema ovom planu za bekstvo bila su potrebna dva motora, jedan koji su kupili on i M. Prema samom planu motore su trebali da voze S.R.. i I. M. a motori prema uputstvu Janka Vukadinovića trebali su da budu parkirani pored trafike, odnosno prodavnice koja se nalazi na takozvanoj ničijoj zemlji, pored zatvora. Odatle su trebali da beže preko Grba i da dođu do Mareze gde bi ih čekali on sa drugim osobama", navodi se u dokumentu u koji su novinari imali uvid, a koji sadrži iskaz zaštićenog svedoka.

Kamenko Kuč navodi da je u vreme kada je trebalo da se desi ovo bekstvo, svedok saradnik i I.M. su iznajmili jedno rent a kar vozilo.

"Njih dvojica su došli "polom". Tu su razmenili kontakte između sebe, i to kontakte na kriptovani telefon, a Janka je formirao grupu u vezi toga bekstva. Grupa je napravljena radi lakše komunikacije. Objašnjava da su grupu za bekstvo na kriptovanim telefonima činili Janko Vukadinovic, čiji niknejm je bio "Laufer", R.V. čiji je nadimak bio "Pauk", I.M. čiji nadimak je bio "Ludi Drač" ili "Crni Drač". Navodi da je on M. dao kriptu, a upravo taj telefon je preuzeo od A.M.. Navodi da je njegov nadimak u ovoj grupi za bekstvo bio "Crni33". S. i G. su imali jedan nadimak koji su koristili u komunikaciji bio je "Familija" ili "Kumara", precizira se u dokumentu iz istrage.

U daljem kazivanju svedok navodi da je u međuvremenu I.M. završio u zatvoru zbog neke krađe, pa se zastalo sa planom bekstva, ali se nije odustalo od toga. Za M.M. navodi da mu je u tom periodu često pisao na telegramu, i pozurivao ga da se što pre organizuje bekstvo jer su mu kuke i konopci u sobi pa se plašio da to ne pronade.

Iz zatvora planirao likvidacije Specijalni tužilac Saša Čađenović potvrdio je ranije na pres-konferenciji pisanja "Dana“ da je sprečena planirana likvidacija improvizovanom eksplozivnom napravom. Prema nezvaničnim informacijama, Specijalno tužilaštvo tereti Janka Vukadinovića da stoji iza planiranih likvidacija koja su trebale da budu izvršene u Podgorici i Tivtu. Radi se o eksplozivoj napravi velike razorne moći, ubojno dejstvo u prečniku 100 metara, ukupne težine 5,8 kilograma, od čega su u istu bila smeštena oko 3,2 kilograma plastičnog eksploziva. Prema do sada prikupljenim dokazima, bila je pripremljena za kačenje na krov vozila u pokretu. Uhapšeni su T.H., M.M. i I.D. zbog sumnje da su izvršili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, a T.H. i M.M. su osumnjičeni i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. U predmetu pod radnim nazivom "Meta 1“, službenici SBPOK, u saradnji sa kolegama iz hercegnovske i podgoričke policije, sprečili su delovanje kriminalne organizacije koja je imala za cilj da ubije najmanje tri osobe. "Jedno lice je trebalo da bude lišeno života u Podgorici 22. januara, dok su druga dva lica trebalo da budu lišena života na aerodromu u Tivtu istog dana u jutarnjim časovima. Specijalno državno tužilaštvo donijelo je naredbu o sprovođenju istrage u krivičnom predmetu formiranom po krivici Janka Vukadinovića i drugih zbog krivičnih dela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo u pokušaju i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija ", kazao je Čađenović. U Tivtu su, kao je istraga utvrdila, trebali da budu ubijeni Veljko Belivuk i Marko Miljković, zbog čega su uhapšeni Radovan Stanišić, Mile Jovanović i još jedna osoba. U Budvi je pripremana likvidacija Marka Ljubiše Kana, za šta se terete uhapšeni srpski državljani Lazar Ilić i Strahinja Savić, dok organizator te kriminalne grupe nije identifikovan. U nastavku akcije uhapšen je i G.M.

"On je prihvatio da vozi za ovo bekstvo, a za vreme dešavanja u vezi sa Belivukom, M.M. je odlazio u Spuž i tada je trebalo da se beži, ali se od toga odustalo jer je bilo puno policijskih patrola koji su stalno dovodili ove momke koji su uhapšeni zbog Belivuka. Janko Vukadinovic iz nekog svog razloga nije verovao M.M. pa su se dogovorili da ga provere i nekoliko dana pre nego što su uhapšeni momci vezano za Belivuka, M.M. i Kamenko Kuč su išli za Spuž i obilazili taj put bekstva, a M. je čak u tom obilasku jedno vreme i stajao kod zatvora sa svojim kolima. Navodi da je siguran da je tu stajao sigurno sat ili dva vremena, a to je Janko uradio da bi bio siguran da se ovaj neće prepasti.. Međutim, sve je palo u vodu jer je Janko Vukadinović završio u samici", navodi se u dokumentu iz istrage.