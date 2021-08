HICEM U ČELO UBIO NAJBOLJEG DRUGA: Nije mu bilo spasa! Tragedija na izletištu!

Marko Sladoje (26) hicem iz puške usmrtio je svog najboljeg druga Nemanju Koprivicu (30) na izletištu u mestu Ulog kod Kalinovika, prenose mediji.

Tragedija se dogodila u nedelju oko 23 časa kada je Sladoja usled nestručnog rukovanja lovačkom puškom, ispalio hitac koji je njegovog druga pogodio u čelo. Nesretnom mladiću nije bilo nikakve pomoći, on je preminuo na licu mesta.

Nakon što se desio incident odmah je obaveštena policija koja je izašla na lice mesta, gde je zatečeno nekoliko mladića i telo ubijenog Koprivice.

Marko i Nemanja su sa još nekoliko drugova iz sela, bili zajedno na roštilju i da tu nije bilo nikakve svađe ni sukoba.

– Radi se o mladim ljudima koji su iz istog mesta i koje se stalno druže. Kada su došli na izletište, jedan od njih je doneo pušku. Oni su tu bili celi dan, te je uveče Marko navodno uzeo pušku jer je hteo da jedan hitac ispuca u vazduh – navodi izvor.

On dodaje da mu to nije uspelo, da je moguće da se puška bila zaglavila, a zatim kada je krenuo spuštati pušku na zemlju došlo je do opaljenja.

Da li se u tom trenutku puška otkočila ili je on slučajno povukao obarač, to će utvrditi dalja istraga. To na kraju nije toliko ni bitno, jer se desila velika tragedija. Hitac iz puške je Koprivicu pogodio u čelo i usmrtio ga na licu mesta – istakao je izvor.

Prema njegovim rečima ovde nije postojala nikakva namera da Sladoje ubije Koprivicu, nego se radi o nehatu.

– Tužilac će najverovatnije ovaj slučaj okarakterisati kao izazivanje opšte opasnosti sa smrtnom posledicom – pojasnio je.

Meštani Kalinovika danas su u neverici prepričavali šta se desilo u mjestu Ulog i niko nije mogao verovati da je Koprivica izgubio život.

– Godinama poznajem obojicu momaka. Oni su se stalno družili i nisu se razdvajali. To je neko društvo od njih pet-šest momaka i skoro su uvek bili zajedno – kaže meštanin.

Dodaje da poznaje i njihove roditelje i da potiču iz dobrih i vrednih porodica.

– Ovo je velika tragedija za obe porodice. Ne znam kako će i jedni i drugi živeti posle ove tragedije. Kada je došla policija Marko ih je tu sačekao i on je uhapšen. Međutim, njemu veća kazna od ove ne treba. Žao mi je i njega i on će trebati živeti sa činjenicom da je ubio svog najboljeg druga – kaže jedan meštanin.

Jedan od njihovih prijatelja ispričao je da su oni često znali odlaziti vikendom u prirodu da roštiljaju i druže se.

– Tokom leta, kad god su imali vremena išli su da roštiljaju i da se druže. Tu pušku nije doneo ni Marko ni Nemanja, već neki treći njihov drug. Možda su je poneli u slučaju da im priđu neke divlje životinje, jer se to mesto nalazi u šumi i udaljeno je od Kalinovika – ističe njihov prijatelj.

Dodaje da ne zna zašto se Marko odlučio da uzme pušku i da puca u vazduh.

– Celi dan su bili tu, moguće je i da je Marko popio koje pivo, ali svakako mu nije bila namera da pogodi druga. Velika je ovo tragedija za celi Kalinovik – kaže prijatelj nesretnih mladića.

Prema informacijama medija, ovo delo će najvjerovatnije biti okarakterisano kao izazivanje opšte opasnosti. Prema Krivičnom zakoniku ko ovo delo učini iz nehata i ako nastupi smrt, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.