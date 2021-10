KAFA ZAVRŠILA U GAĆAMA: Preduzetnik napravio haos nakon što su ga ulovili u krađi!

Visokoobrazovani preduzetnik s mesečnom platom od 15.000 kuna (oko 235.000 dinara) ukrao je pakovanje kafe od 250 grama (oko 344 dinara) tako što ga je ugurao u pantalone tokom kupovine u prodavnici u Zagrebu.

Preduzetnik D. G. (61) otišao je do kase i platio sve osim kafe u pantalonama. Obezbeđenje ga je zaustavilo i započela je prava drama. Bilo je odgurivanja, uvreda, vađenja kafe iz pantalona, a potom i udarac šakom u lice pripadnika obezbeđenja kog je odmah zatim i udario nogom u međunožje, pritisnuo mu čašu jogurta na lice pa ga ugrizao za podlakticu leve ruke.

U obračun se ubrzo umešala i policija koja je zbog razbojničke krađe krivično prijavila 61-godišnjaka protiv kog je nedavno i tužilaštvo podignulo optužnicu pa ga čeka suđenje.

- Kafu jesam stavio u džep i nisam platio, ali mene je pripadnik obezbeđenja prvi udario. Udario sam i ja njega dva puta u međunožje i stvarno sam mu bacio jogurt u glavu. Žao mi je. Bila je to glupost, kajem se i ne bih to više nikada ponovio - izjavio je okrivljeni.

Pripadnik obezbeđenja M. D. ispričao je da je 10. avgusta bio u sobi za video-nadzor, pregledao snimke i uočio mušku osobu kako s police uzima pakovanje kafe, stavlja u prednji deo pantalona i odlazi prema kasi noseći u ruci punu korpu.

- Pratio sam ga putem video-nadzora i video da dolaskom do kase plaća sve iz korpe, ali ne i kafu. Prošao je kasu, a ja sam istrčao napolje do ulaznih vrata prodavnice gde sam ga sačekao. Predstavio sam mu se i legitimisao, ali se on nije obazirao na mene i počeo je da me odguruje prema izlazu. Vređao me pa sam mu rekao da sam video da otuđuje kafu i da mora da je vrati. Neprestano me dalje odgurivao, a kad je video da neću da odustanem, izvadio je kafu iz pantalona i bacio na pult. Kazao mi je da se maknem da može da prođe, ali sam mu rekao da moram da sastavim zapisnik o događaju pa me šakom udario u jagodičnu kost, uhvatio me rukom za grkljan i više puta rukom pa nogom udario u međunožje. Da bi me za kraj ugrizao i za podlakticu leve ruke - ispričao je čovek iz obezbeđenja prodavnice.