ZAEV: Među žrtvama autobuske nesreće IMA GRAĐANA SRBIJE

Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je da među žrtvama tragične nesreće severnomakednoskog autobusa u Bugarskoj, ima i građana Srbije.

"U kontaktu sam sa premijerom (Bugarske) Stefanom Janevom... Najveći broj žrtava su građani Severne Makednije, ali ima i državljana Srbije", rekao je Zaev, prenosi MIA.

On je dodao da je imao prilike da razgovara s jednim od preživelih koji mi je rekao da se čula strašna eksplozija.

"Uspeli su da slome jedan prozor i spasu nekoliko ljudi. Nažalost, drugi nisu uspeli. Radi se o strašnoj tragediji jer najveći broj stradalih su mladi ljudi: 12-oro dece mlađe od 18 godina, a drugi su od 20-30 godina", rekao je Zaev.

45 dead, 12 of them children, in Bulgaria, in a bus that caught fire on the highway. pic.twitter.com/VlSFuQ0xNP