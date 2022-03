MILO ĐUKANOVIĆ RASPISAO: Poznat datum održavanja izbora u Tivtu!

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović doneo je Odluku o raspisivanju prevremenih izbora za odbornike u Skupštini opštine (SO) Tivat, saopšteno je iz Službe za informisanje predsednika Crne Gore.

Izbori će kako se navodi u Odluci biti održani 5. juna ove godine.

"Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u "Službenom listu Crne Gore" i u "Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi", navodi se u Odluci.

Vlada Crne Gore je na sednici 10. marta donela odluku o raspuštanju aktuelnog saziva SO Tivat i imenovanju Odbora poverenika koji će do izbora i konstituisanja novog saziva lokalnog parlamneta, preuzeti funkciju SO.