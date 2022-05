OPSADNO STANJE U ZAGREBU ZBOG NEREDA: Navijači Dinama se tukli sa policijom! (FOTO)

No tokom utakmice došlo je do sukoba Dinamovih navijača s policijom koji se nastavio i ispred dvorane.

17.05.2022🇭🇷BBB (Dinamo Zagreb) vs police. Riots started on stands and continued on the streets https://t.co/Fjy3xrlEmQ#bbb #dinamo #zagreb #hooligans #navijaci pic.twitter.com/pbiU9UI14n