'VEZALI SU JE KAIŠEVIMA DOSTOJNIM HANIBALA LEKTORA' Jeziva scena iz zagrebačke bolnice: Pacijenti u hodnicima, imaju modrice (FOTO)

Ružne fotografije stižu sa hematologije iz KBC-a Zagreb. Naime, društvenim mrežama proširila se fotografija kreveta u hodniku, gde je onkološki pacijent spavao.

- Pacijent je dobio određenu vrstu terapije gde se mora pristupiti određenoj proceduri na vreme i naš profesor je jednostavno rekao da je veoma važno da pacijent počne sa tim datumom - rekla je glavna sestra KBC-a Zagreb Ana Ljubas, prenosi RTL.

- I nije bio sam. Pored njega u hodniku je bio još jedan pacijent jer su sve sobe bile pune. U bolnici priznaju da povremeno nemaju drugog izbora. Otišao sam, razgovarao sam sa lekarima, izvinio se. Razumeo je - rekao je Ljubas.

Ovo je krevet kojeg je moj tata, onkoloski bolesnik, danas dobio u KBC Zagreb. @ViliBeros srami se pic.twitter.com/UcUvNnHx0k — flipnuta_loodacha (@Matea08787522) 12. јун 2022.

Još jedna traumatična fotografija stigla je sa odeljenja neurologije KBC-a Split, na kojoj se vide hematomi na ruci 91-godišnjeg pacijentkinje.

- U početku je to bilo relativno prihvatljivo jer bi je vezali gazom i relativno labavo. Ali ovog vikenda su je vezali kaiševima dostojnim Hanibala Lektora - rekla je njena ćerka, koja je dodala da je i njen otac preminuo u istoj bolnici. Takođe vezan.

- Razumem preventivne mere kada je reč o sprečavanju izvlačenja sonde, ali ove lezije koje su napravili njeni pojasevi – to je zaista za svaku osudu - rekla je ona.

- Veoma je teško to komentarisati. Postoje propisani protokoli kada i kada je pacijent sputan i treba da se pridržava procedura. Ako postoji rizik od samopovređivanja - lekar može da prepiše sputavanje i onda postoji način da se to uradi. suzdržavaju se - rekao je Adriano Friganović, predsednik Hrvatskog nacionalnog udruženja medicinskih sestara.

Predsednica Hrvatskog udruženja za zaštitu prava pacijenata Jasna Karačić rekla je da je ovo vrlo ružna slika hrvatskog zdravstva gde se narušava dostojanstvo pacijenta.

- Ovo nije prvi put da se to dešava, stalno dobijamo slike iz raznih hrvatskih bolnica o ovim nehumanim uslovima u kojima se leče pacijenti. Prvi smo nesrećni što je ovaj pacijent primljena u hodnik, ali sada je, na primer, slučaj sa gospođom koja je nakon što smo joj rekli da nemamo krevet rekla da ćemo je poslati u drugu bolnicu – rekla: "Molim vas, stavite nešto samo na pod, ne puštajte me kući, nemojte me vraćati "- rekla je ona.

KBC Zagreb potvrdio je da je pacijent premešten iz hodnika u sobu, dok Split nije komentarisao zahtev RTL-a.